Виплата житлової субсидії за жовтень буде проведена в листопаді.

Фото: minfin.com.ua

Пенсійний фонд України повідомив, що перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Про це поінформували на офіційному сайті ПФУ.

«Розмір житлової субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону – з 16 жовтня (16 днів)», - заявили у ПФ.

Зазначається, що виплата житлової субсидії за жовтень буде проведена в листопаді.

Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії (зокрема, про розмір і період) можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі «Моя субсидія».

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