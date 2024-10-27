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Чи обов'язково йти до Пенсійного фонду, щоб оформити субсидію — роз’яснення

23:57, 27 жовтня 2024
Українці можуть оформити субсидія через портал Дія або через онлайн кабінет чи мобільний застосунок Пенсійного фонду.
Чи обов'язково йти до Пенсійного фонду, щоб оформити субсидію — роз’яснення
Фото: okhtyrkamr.gov.ua
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Міністерство соціальної політики України повідомило, що громадянам не обов’язково ходити до Пенсійного фонду, щоб оформити житлову субсидію. Доступна можливість подати документи онлайн, не виходячи з дому.

Це можна зробити через портал Дія або через онлайн кабінет чи мобільний застосунок Пенсійного фонду України.

Якщо ви подаєте звернення через канали Пенсійного фонду, потрібно буде заздалегідь підготувати сканкопії документів, бо ви їх підвантажуватимете на одному з етапів формування заяви.

Алгоритм дій наступний:

▪ заходимо на вебпортал електронних послуг ПФУ, натискаючи кнопку «Вхід»;

▪ авторизуємось для входу в особистий кабінет за допомогою КЕП, тобто  вказуємо назву Акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, обираємо файл ключа та вводимо особистий пароль;

▪ в особистому кабінеті обираємо розділ “Комунікації з ПФУ” й натискаємо на пункт “Заява на житлову субсидію чи пільгу”;

▪ перед формуванням заяви готуємо скановані копії документів, надаємо згоду на дистанційне інформування, натиснувши кнопку «Продовжити»;

▪ обираємо пункт «Заява про призначення та надання житлової субсидії»;

▪ заповнюємо відповідні поля онлайн-форми;

▪ додаємо скановані копії документів, натиснувши кнопку «Додати файл»;

▪ натискаємо кнопку «Сформувати заяву», розміщену в кінці онлайн-форми.

▪ Автоматизована система перевірить повноту заповнення заяви. Якщо помилок не виявлено, можна переходити до фінального кроку; 

▪ накладаємо цифровий підпис та надсилаємо документи до Пенсійного фонду України

За ходом розгляду заяви можна стежити в особистому кабінеті в розділі “Мої звернення” – “Статус звернення”.

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Пенсійний фонд субсидія

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