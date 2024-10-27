У ТЦК пояснили, як отримати довідку про обставини поранення

У довідці про обставини травми міститься інформація про обставини, при яких ти отримав травму, поранення чи каліцтво.

Фото: veteranfund.com.ua

Харківський ОТЦК та СП пояснив, як отримати довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

Довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва – Додаток 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗС України, затвердженої наказом МОУ від 14.08.2008, №402 (зі змінами)) – це документ, в якому міститься інформація про обставини, при яких військовослужбовець отримав травму, поранення чи каліцтво.

Ця довідка допомагає встановити причинний зв’язок між обставинами твого поранення та захистом Батьківщини/виконанням обов’язків військової служби/проходженням військової служби. Її наявність є обов’язковою для проходження ВЛК, МСЕК, вона впливає на розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності.

Довідку про обставини травми (поранення, контузію, каліцтво) видають не менш як у двох примірниках, ми рекомендуємо у 4-х примірниках:

Перший примірник – до наказу про виплату додаткової винагороди;

Другий – до особової справи військовослужбовця;

Третій – до госпітальної (гарнізонної) військово-лікарської комісії для визначення

причинного зв’язку травми, захворювання, поранення з військовою службою;

Четвертий – для оформлення одноразової грошової допомоги.

У довідці обов’язково має бути вказано обставини, за яких було отримано поранення (контузію, травму, каліцтво); чи перебував він/вона в стані алкогольного (наркотичного) сп’яніння; чи пов’язане поранення з вчиненням військовослужбовцем адміністративного (кримінального) правопорушення тощо.

Хто і як формує довідку про обставини травми

Довідка про обставини травми формується начальником медичної служби та затверджується підписом командира в/ч на підставі наказу командира військової частини про отримання поранення (травми, контузії, каліцтва) військовослужбовцем (Стаття 260 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України).

Наказ командира військової частини про загибель, поранення (контузію, травму, каліцтво) військовослужбовця здійснюється на підставі рапорту командира підрозділу, журналу бойових дій, бойового донесення, картки передового району, первинної медичної картки (Форма 100, Додаток 2 до Настанови з медичного забезпечення ЗС України на особливий період) тощо.

Таким чином, для того, щоб ти міг отримати довідку про обставини травми, командир військової частини повинен видати наказ про поранення військовослужбовця.

Тому, зв’яжись з безпосереднім командиром та переконайся, що він/вона подав рапорт про подію (твою травму, поранення, контузію) до штабу в/ч. Переконайся, що в Журналі бойових дій є відповідний запис.

Якщо цього не було зроблено, тобі потрібно самостійно скласти пояснення і рапорт на ім’я командира в/ч. У рапорті вислови прохання видати довідку про обставини травми. До рапорту додай пояснення про обставини поранення. За можливості, але не обов’язково, додай також пояснення 2-3 свідків (інших військовослужбовців, які були з тобою в момент поранення).

Відправ рапорт про подію, власні пояснення та пояснення свідків (за наявності) до своєї в/ч в один із способів:

Особисто. Прибудь до штабу твоєї військової частини та віддай документи у стройову частину. Також зроби копії всіх документів і вимагай від особи, яка приймає документи, поставити підпис, дату та печатку в/ч на твоїй копії документів.

Через ТЦК та СП або заклад охорони здоров’я (якщо ти знаходишся поза межами в\ч на у відпустці чи на лікуванні): звернись з запитом до посадової особи ТЦК та СП або до лікуючого лікаря госпіталю. Попроси, щоб на оригіналах документів поставили відмітку про відправку документів на в\ч засобами електронного документообігу. Збережи оригінали документів з відміткою про відправлення по СЕДО та печаткою – коли будеш у військовій частині, передай оригінали стройовій частині штабу.

Укрпоштою: потрібно відправити «цінним листом» (листом з оголошеною цінністю) з описом вкладення та з повідомленням про отримання на юридичну адресу пункту постійної дислокації. Кожна військова частина має юридичну адресу ППД. ЇЇ можна знайти через сайт YouControl. У разі відсутності інформації про адресу військової частини, можна звернутися до військової частини (командування, управління), якому твоя частина підпорядкована. А також через гарячу лінію Міноборони (15-12) або ж звернутися до ТЦК та СП за місцем перебування.

«Ми не радимо просити інших військовослужбовців з твоєї частини, передавати в стройову рапорт та пояснення. Найперше тому, що там можуть не прийняти документи, які подані не особисто. Але навіть якщо стройова прийме їх, ти не матимеш жодних підтверджень. Обов’язково вимагай та зберігай усі корінці та документи, що свідчать про відправлення тобою рапорту на отримання довідки про обставини травми. У випадку оскарження, це матиме велике значення.

Наша порада – скористатись послугами ТЦК та СП або закладу охорони здоров’я для надсилання та отримання документів по системі електронного документообігу», - кажуть у ТЦК.

У разі якщо травма (поранення, контузія, каліцтво) військовослужбовця спричинена діями противника, відповідне розслідування обставин отримання військовослужбовцем травми (поранення, контузії, каліцтва) не проводиться (Стаття 260 Статуту внутрішньої служби ЗС України).

Термін видачі довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) у цьому випадку – п’ять днів.

Службове розслідування може бути призначене в разі потреби з’ясувати обставини, які мають значення для прийняття рішення командиром та визначення причинно-наслідкового зв’язку загибелі, поранення (контузії, травми, каліцтва) військовослужбовця (перебування в стані алкогольного (наркотичного) сп’яніння, вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення, самокаліцтва тощо) відповідно до статті 260 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

Терміни видачі довідки про обставини травми будуть залежати від строків з’ясування обставин, які мають значення для прийняття рішення командиром та видання за фактом поранення наказу командира в/ч про поранення військовослужбовця.

Що робити для отримання довідки про обставини поранення (травми, контузії, каліцтва)

Отримати довідку про обставини травми можна безпосередньо у військовій частині, або по місцю проходження лікування чи відпустки (Постанова Кабінету міністрів України від 23 серпня 2023 р. № 901 «Про затвердження Порядку здійснення в особливий період обміну медичними та іншими документами військовослужбовців …»). В залежності від того, де ти перебуваєш, твої дії:

Звернися до начальника медичної служби військової частини, він\вона формує довідку про обставини отримання травми (поранення, контузії, каліцтва), затверджує її у командира військової частини. Звернися до представника закладу охорони здоров’я (секретаря ВЛК тощо), у якому ти проходиш лікування. Медзаклад повинен зробити запит до військової частини на отримання Довідки про обставини травми в іменному переліку військовослужбовців, які прибули на лікування. Після отримання цієї довідки від військової частини, її зареєструють та передадуть тобі.

За потреби отримання оригіналу довідки про обставини травми (наприклад, для проходження МСЕК), подай через представника медзакладу рапорт на твою військову частину із зазначенням адреси, куди надіслати оригінал довідки (на ТЦК та СП, медзаклад, чи домашню адресу) та підпиши згоду на обробку даних.

Якщо ти вже у відпустці або вдома у процесі звільнення, звернися до найближчого ТЦК та СП (як правило там де стоїш на обліку). В ТЦК та СП напиши рапорт на отримання довідки про обставини травми від військової частини, в якому обовʼязково зазнач форму довідки (електронна копія чи паперовий оригінал) та адресу куди надсилати (на ТЦК та СП, медзаклад, чи домашню адресу).

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