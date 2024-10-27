Обязательно ли идти в Пенсионный фонд, чтобы оформить субсидию — разъяснение

Украинцы могут оформить субсидию через портал Дія или через онлайн кабинет или мобильное приложение Пенсионного фонда.

Фото: okhtyrkamr.gov.ua

Министерство социальной политики Украины сообщило, что гражданам не обязательно ходить в Пенсионный фонд, чтобы оформить жилищную субсидию. Доступна возможность подать документы онлайн, не выходя из дома.

Это можно сделать через портал Дія или через онлайн кабинет или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

Если вы подаете обращение через каналы Пенсионного фонда, нужно будет заранее подготовить сканкопии документов, потому что вы будете подгружать их на одном из этапов формирования заявления.

Алгоритм действий следующий:

▪ заходим на вебпортал электронных услуг ПФУ, нажимая кнопку «Вход»;

▪ авторизуемся для входа в личный кабинет с помощью КЭП, то есть указываем название Аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, выбираем файл ключа и вводим личный пароль;

▪ в личном кабинете выбираем раздел «Коммуникации по ПФУ» и нажимаем на пункт «Заявление на жилищную субсидию или льготу»;

▪ перед формированием заявления готовим сканированные копии документов, даем согласие на дистанционное информирование, нажав кнопку «Продолжить»;

▪ выбираем пункт «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии»;

▪ заполняем соответствующие поля онлайн-формы;

▪ добавляем сканированные копии документов, нажав кнопку «Добавить файл»;

▪ нажимаем кнопку «Сформировать заявление», размещенное в конце онлайн-формы.

▪ Автоматизированная система проверит полноту заполнения заявления. Если ошибок не обнаружено, можно переходить к финальному шагу;

▪ накладываем цифровую подпись и направляем документы в Пенсионный фонд Украины

За ходом рассмотрения заявления можно следить в личном кабинете в разделе «Мои обращения» - «Статус обращения».

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