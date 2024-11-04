Стало відомо, хто зможе отримати субсидію на оренду житла через новий інструмент підтримки Кабміну

Якщо сім'я має доходи менші, ніж 2 прожиткових мінімуми на одну особу (5 840 грн на особу), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», нещодавно Уряд прийняв постанову, якою запровадив новий інструмент підтримки для ВПО – субсидію на оренду житла. Як зауважують у Мінсоцполітики, від громадян надходить багато запитань щодо цього, відтак у міністерстві вирішили роз’яснили, кому саме буде доступний цей інструмент.

Так, згідно поясненнями, субсидія призначатиметься родинам, які мають невеликий дохід і відповідно мають фінансові труднощі з наймом житла.

«Тому родина, яка витрачає на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів зможе оформити оренду на субсидію житла для ВПО», – наголошують у Мінсоцполітики, – «а якщо сім'я має доходи менші, ніж 2 прожиткових мінімуми на одну особу (5 840 грн на особу), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди».

Призначення таких субсидій розпочнеться з середини січня 2025 року.

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, який договір треба укласти ВПО з власником житла, щоб оформити субсидію на оренду.

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