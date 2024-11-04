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Стало відомо, хто зможе отримати субсидію на оренду житла через новий інструмент підтримки Кабміну

21:34, 4 листопада 2024
Якщо сім'я має доходи менші, ніж 2 прожиткових мінімуми на одну особу (5 840 грн на особу), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди.
Стало відомо, хто зможе отримати субсидію на оренду житла через новий інструмент підтримки Кабміну
Джерело фото: Jakub Żerdzicki / Unsplash
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», нещодавно Уряд прийняв постанову, якою запровадив новий інструмент підтримки для ВПО – субсидію на оренду житла. Як зауважують у Мінсоцполітики, від громадян надходить багато запитань щодо цього, відтак у міністерстві вирішили роз’яснили, кому саме буде доступний цей інструмент.

Так, згідно поясненнями, субсидія призначатиметься родинам, які мають невеликий дохід і відповідно мають фінансові труднощі з наймом житла.

«Тому родина, яка  витрачає на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів зможе оформити оренду на субсидію житла для ВПО», – наголошують у Мінсоцполітики, – «а якщо сім'я має доходи менші, ніж 2 прожиткових мінімуми на одну особу (5 840 грн на особу), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди».

Призначення таких субсидій розпочнеться з середини січня 2025 року.

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, який договір треба укласти ВПО з власником житла, щоб оформити субсидію на оренду.

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