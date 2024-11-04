На Тернопільщині судитимуть офтальмологів, через дії яких осліпли 18 пацієнтів

Лікарі вводили пацієнтам заборонений для використання в Україні препарат.

У Тернопільській області судитимуть 4 офтальмологів, через дії яких частково чи повністю осліпли 18 пацієнтів. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, до суду скеровано обвинувальні акти у кримінальних провадженнях стосовно трьох лікарів та завідувача офтальмологічного відділення районної лікарні.

Їм інкриміновано неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворих, одержання неправомірної вигоди та службову недбалість (ч. 1 ст. 140, ч. 4 ст. 368-4, ч. 2 ст. 367 КК України).

Встановлено, що завідувач офтальмологічного відділення однієї з районних лікарень збув пацієнтам заборонений для використання в Україні препарат, який не призначений для лікування в офтальмологічній практиці.

«Троє лікарів цього медзакладу з березня 2022 року по лютий 2023 року за вказівкою завідувача відділення вводили заборонений препарат пацієнтам. Кожен з них неправомірно одержав від пацієнтів від 8 до 34 тис грн, вимагаючи ці гроші за введення препарату», — зазначили в ОГП.

Внаслідок такого «лікування» постраждало 18 пацієнтів, 15 з них втратили зір на одне око, 3 – на обидва ока. Через ускладнення хвороби після введення препарату 7 пацієнтам проведено операцію з видалення ока.