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Польща планує збудувати завод штучного інтелекту

13:48, 4 листопада 2024
Польща хоче відігравати провідну роль в екосистемі штучного інтелекту.
Польща планує збудувати завод штучного інтелекту
Фото: cases.media
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Уряд Польщі планує виділити 69,6 млн злотих (приблизно 17,5 млн доларів) на проект із будівництва заводу штучного інтелекту у Кракові. Про це заявив заступник міністра цифрових технологій Даріуш Стандерський, пише europeaninterest.eu.

Це оголошення було зроблено у рамках поправки до бюджету. Якщо законопроект буде схвалено, кошти будуть переведені до AGH University of Science and Technology у Кракові та Cyfronet, провідної установи в галузі експлуатації та розробки високопродуктивних комп'ютерів та муніципальної академічної комп'ютерної мережі.

Новий завод буде створено на базі Академічного комп'ютерного центру Cyfronet AGH.

В інтерв'ю PAP міністр Стандерський заявив, що завод штучного інтелекту отримає співфінансування від Європейської комісії, яка займається створенням, тестуванням та використанням систем штучного інтелекту.

Хоча конкретних подробиць про проект міністр не назвав, проте він висловив сподівання, що процес розпочнеться цього року і завершиться наступного. Він наголосив, що кінцева мета цих інвестицій — дозволити Польщі приєднатися до європейської екосистеми штучного інтелекту.

Міністр також повідомив, що «штучному інтелекту справді потрібні передусім обчислювальна потужність, а по-друге, дані. Коли справа стосується даних, відкритості даних, ми є лідером у світі. А обчислювальна потужність це та область, куди нам ще потрібно інвестувати».

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Польща штучний інтелект

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