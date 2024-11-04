Верховний Суд зробив висновок щодо зупинення досудового розслідування на підставі статті 615 КПК постановою слідчого, яка не погоджена прокурором

Оскільки постанова слідчого про зупинення досудового розслідування не була погоджена прокурором, це не відповідає вимогам статті 280 КПК, а тому не може вважатися належним процесуальним документом.

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Постанова слідчого про зупинення досудового розслідування на підставі ст. 615 КПК, яка регулює особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану (в редакції Закону №2111-IX), яка не погоджена прокурором – процесуальним керівником у кримінальному провадженні, не відповідає вимогам ст. 280 КПК і не може вважатися належним процесуальним документом. На це вказав Касаційний кримінальний суд у постанові від 12 вересня 2024 року по справі №953/879/23.

Позиції судів

Суди попередніх інстанцій закрили кримінальне провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку з тим, що після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК.

Такого висновку суди дійшли через те, що період із 14.03.2022 по 5.07.2022 не може вважатися зупиненим через винесення слідчим постанови про зупинення досудового розслідування від 14.03.2022 з істотним порушенням норм КПК, оскільки усупереч вимогам ч. 4 ст. 280 КПК її не погодив прокурор.

У касаційній скарзі прокурор зазначає, що слідчий виніс постанову у точній відповідності до вимог ч. 3 ст. 110 КПК і не був зобов’язаний погоджувати її з прокурором.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. Так, ККС вказав, що у п. 3 ч. 1 ст. 615 КПК в редакції, яка діяла на час ухвалення постанови слідчого, а саме в редакції Закону № 2111-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону «Про попереднє ув’язнення» щодо додаткового регулювання забезпечення діяльності правоохоронних органів в умовах воєнного стану» від 3.03.2022, який набрав чинності 8.03.2022, не визначено конкретного процесуального суб’єкта, який приймає рішення про зупинення досудового розслідування.

Загальний порядок прийняття вищезгаданого рішення, визначений ч. 4 ст. 280 КПК, передбачає, що досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою слідчого за погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до ЄРДР. Іншого порядку діючий КПК не передбачає.

Оскільки постанова слідчого про зупинення досудового розслідування не була погоджена прокурором, який здійснював процесуальне керівництво в цьому кримінальному провадженні, що не відповідає вимогам ст. 280 КПК, а тому не може вважатися належним процесуальним документом.

Автор: Наталя Мамченко

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