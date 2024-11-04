Верховный Суд сделал вывод о приостановлении досудебного расследования на основании статьи 615 УПК постановлением следователя, которое не согласовано прокурором

Поскольку постановление следователя о приостановлении досудебного расследования не было согласовано прокурором, это не отвечает требованиям статьи 280 УПК, а потому не может считаться надлежащим процессуальным документом.

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Постановление следователя о приостановлении досудебного расследования на основании ст. 615 УПК, которая регулирует особый режим уголовного производства в условиях военного положения (в редакции Закона №2111-IX), не согласованное прокурором – процессуальным руководителем в уголовном производстве, не отвечает требованиям ст. 280 УПК и не может считаться надлежащим процессуальным документом. Об этом указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 12 сентября 2024 года по делу №953/879/23.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций закрыли уголовное производство по п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК в связи с тем, что после сообщения лицу о подозрении истек срок досудебного расследования, определенный ст. 219 УПК.

К такому выводу суды пришли потому, что период с 14.03.2022 по 5.07.2022 не может считаться остановленным из-за вынесения следователем постановления об остановке досудебного расследования от 14.03.2022 с существенным нарушением норм УПК, поскольку вопреки требованиям ч. 4 ст. 280 УПК его не согласовал прокурор.

В кассационной жалобе прокурор отмечает, что следователь вынес постановление в точном соответствии с требованиями ч. 3 ст. 110 УПК и не был обязан согласовывать ее с прокурором.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций. Так, КУС указал, что в п. 3 ч. 1 ст. 615 УПК в редакции, действовавшей на время принятия постановления следователя, а именно в редакции Закона № 2111-IX «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон «О предварительном заключении» относительно дополнительного регулирования обеспечения деятельности правоохранительных органов в условиях военного положения» от 3.03.2022, который вступил в силу 8.03.2022, не определен конкретный процессуальный субъект, принимающий решение о приостановлении досудебного расследования.

Общий порядок принятия вышеупомянутого решения, определенный ч. 4 ст. 280 УПК предусматривает, что досудебное расследование останавливается мотивированным постановлением следователя по согласованию с прокурором, сведения о которых вносятся в ЕРДР. Иного порядка действующий УПК не предусматривает.

Поскольку постановление следователя о приостановлении досудебного расследования не было согласовано прокурором, который осуществлял процессуальное руководство в этом уголовном производстве, что не отвечает требованиям ст. 280 УПК, поэтому не может считаться надлежащим процессуальным документом.

Автор: Наталя Мамченко

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