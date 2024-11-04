В какие сроки следует уплачивать транспортный налог — разъяснение

Транспортный налог уплачивается по месту регистрации объектов налогообложения и зачисляется в соответствующий бюджет.

ГНС в Харьковской области разъяснило, в какие сроки следует уплачивать транспортный налог.

В соответствии с пп. 267.7.1 НКУ транспортный налог уплачивается по месту регистрации объектов налогообложения и зачисляется в соответствующий бюджет согласно положениям Бюджетного кодекса Украины.

Транспортный налог уплачивается в сроки уплаты налога, установленные пп. 267.8.1 НКУ, а именно:

физическими лицами – в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения;

юридическими лицами – авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отражаются в годовой налоговой декларации.

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