В какие сроки следует уплачивать транспортный налог — разъяснение

ГНС в Харьковской области разъяснило, в какие сроки следует уплачивать транспортный налог.
В соответствии с пп. 267.7.1 НКУ транспортный налог уплачивается по месту регистрации объектов налогообложения и зачисляется в соответствующий бюджет согласно положениям Бюджетного кодекса Украины.
Транспортный налог уплачивается в сроки уплаты налога, установленные пп. 267.8.1 НКУ, а именно:
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