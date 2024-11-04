У які строки слід сплачувати транспортний податок — роз’яснення

Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету.

ДПС у Харківській області роз’яснило, в які строки слід сплачувати транспортний податок.

Відповідно до пп. 267.7.1 ПКУ транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Транспортний податок сплачується у строки сплати податку, встановлені пп. 267.8.1 ПКУ, а саме:

фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.