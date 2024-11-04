У які строки слід сплачувати транспортний податок — роз’яснення

ДПС у Харківській області роз’яснило, в які строки слід сплачувати транспортний податок.
Відповідно до пп. 267.7.1 ПКУ транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
Транспортний податок сплачується у строки сплати податку, встановлені пп. 267.8.1 ПКУ, а саме:
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