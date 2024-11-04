63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно – результати опитування КМІС

Слід зазначити, що КМІС було опитано 989 респондентів.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування, де зокрема поставив запитання «Скільки ще часу Ви готові терпіти війну?»

Як зазначає КМІС, «від початку вторгнення до лютого 2024 року ситуація практично не змінювалися: стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (і ще 2-3% говорили про 1 рік). У цей же період про більш короткий власний запас міцності (декілька місяців-пів року) говорили 18-21%».

«Між лютим і жовтнем 2024 року ми вперше фіксуємо зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно. При цьому все одно більшість українців – 63% – стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Разом з цим з 3% до 6% стало більше тих, хто говорить про 1 рік, тобто разом про відносно довгий період говорять 69% українців.

Доцільно зазначити, що частка тих, хто говорять про більш короткий період декілька місяців-пів року не зросла – 19% зараз і 21% у лютому 2024 року (ця різниця в межах похибки). Проте з 4% до 12% стало більше тих, хто не зміг відповісти на запитання» - зазначає КМІС.

Слід зауважити, що опитування проводилося упродовж 20 вересня-3 жовтня 2024 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія).

Як вказує КМІС, було опитано 989 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України.

Автор: Наталя Мамченко

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