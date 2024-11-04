63% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется – результаты опроса КМИС

Следует отметить, что КМИС было опрошено 989 респондентов.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос, где, в частности, задал вопрос «Сколько еще времени Вы готовы терпеть войну?»

Как отмечает КМИС, «с начала вторжения до февраля 2024 года ситуация практически не изменялась: стабильно около 71-73% отвечали, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (и еще 2-3% говорили о 1 годе). В этот же период о более коротком собственном запасе прочности (несколько месяцев-полу года) говорили 18-21%».

«Между февралем и октябрем 2024 года мы впервые фиксируем снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется. При этом все равно большинство украинцев – 63% – утверждают, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Вместе с этим с 3% до 6% стало больше тех, кто говорит об 1 годе, то есть вместе об относительно длительном периоде говорят 69% украинцев.

Целесообразно отметить, что доля тех, кто говорит о более коротком периоде, несколько месяцев-полгода не возросла – 19% сейчас и 21% в феврале 2024 года (эта разница в пределах погрешности). Однако с 4% до 12% стало больше тех, кто затруднился ответить на вопросы» - отмечает КМИС.

Следует отметить, что опрос проводился в течение 20 сентября-3 октября 2024 методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория).

Как указывает КМИС, было опрошено 989 респондентов. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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