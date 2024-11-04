Пенсия для работников железнодорожного транспорта и метрополитена — что нужно знать

Право на назначение пенсии по возрасту по достижении 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило вопросы пенсионного обеспечения работников железнодорожного транспорта и метрополитена.

Работникам железнодорожного транспорта и метрополитена в зависимости от профессий и периодов работы могут назначаться пенсии по возрасту или выслуге лет.

Право на назначение пенсии по возрасту по достижении 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа:

- в 2024 году – не менее 31 года.

До наступления возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту, рабочим локомотивных бригад и отдельных категорий работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и в метрополитенах и пользующихся правом на пенсию за выслугу лет, может быть назначена пенсия ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ (п. а ст. 55 Закона Украины № 1788-ХІІ).

Список этих профессий утвержден постановлением КМУ от 12.10.1992 г. № 583 «Об утверждении нормативных актов по вопросам пенсионного обеспечения».

Право на пенсию за выслугу лет предоставляется при наличии на день вступления в силу Закона № 2148-VIII (11.10.2017) соответствующего количества выслуги лет и стажа, необходимых для назначения такой пенсии (п. 2-1 раздела XV «Заключительные положения» Закона Украины № 1058—IV).

Пенсия за выслугу лет назначается по достижении возраста 55 лет со стажем работы:

- для мужчин – не менее 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанной работе;

- для женщин-не менее 25 лет, из них не менее 10 лет на указанной работе.

В ПФ также обращают внимание, что в специальный стаж работы, дающий право на пенсию за выслугу лет, не засчитываются периоды работы на соответствующих профессиях после 11.10.2017.

Пенсия за выслугу лет назначается со дня обращения при увольнении с должности, дающей право на такую ​​пенсию. В случае трудоустройства по специальности выплата пенсии прекращается и возобновляется со следующего дня после увольнения.

Работа на должностях, не дающих права на пенсию за выслугу лет, не лишает права на получение такого вида пенсии.

Кроме основных документов, подтверждающих личность и трудовую деятельность, для подтверждения специального трудового стажа необходимо дополнительно подавать уточняющие справки предприятий, учреждений, организаций или их правопреемников.

Форма такой справки и Порядок подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней утверждены постановлением КМУ от 12.08.1993 № 637. Согласно п. 20 этого Порядка в справке должно быть указано: периоды работы, которые засчитываются в специального стажа; профессия/должность; характер выполняемой работы

При ликвидации предприятия, учреждения или организации без определения правопреемника, специальный и льготный стаж подтверждается соответствующей комиссией, действующей при главных управлениях Пенсионного фонда Украины, в порядке, утвержденном постановлением правления ПФУ от 10.11.2006 № 18-1.

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