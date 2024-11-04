Пенсія для працівників залізничного транспорту та метрополітену — що треба знати

Право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років мають особи за наявності страхового стажу.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснило питання пенсійного забезпечення працівників залізничного транспорту та метрополітену.

Працівникам залізничного транспорту та метрополітену залежно від професій та періодів роботи можуть призначатися пенсії за віком або за вислугу років.

Право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років мають особи за наявності страхового стажу:

- у 2024 році — не менше 31 року.

До настання віку, що дає право на призначення пенсії за віком, робітникам локомотивних бригад і окремих категорій працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та в метрополітенах і користуються правом на пенсію за вислугу років, може бути призначена пенсія ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ (п. а ст. 55 Закону України № 1788-ХІІ).

Список цих професій затверджено постановою КМУ від 12.10.1992 № 583 «Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення».

Право на пенсію за вислугу років надається за наявності на день набуття чинності Закону № 2148-VIII (11.10.2017) відповідної кількості вислуги років та стажу, необхідних для призначення такої пенсії (п. 2-1 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України № 1058-IV).

Пенсія за вислугу років призначається після досягнення віку 55 років зі стажем роботи:

- для чоловіків — не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;

- для жінок— не менше 25 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі.

У ПФ також звертають увагу, що до спеціального стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, не зараховуються періоди роботи на відповідних професіях після 11.10.2017.

Пенсія за вислугу років призначається з дня звернення — за умови звільнення з посади, що дає право на таку пенсію. У разі працевлаштування за спеціальністю — виплата пенсії припиняється і поновлюється з наступного дня після звільнення.

Робота на посадах, які не дають права на пенсію за вислугу років, не позбавляє права на отримання такого виду пенсії.

Окрім основних документів, що підтверджують особу та трудову діяльність, для підтвердження спеціального трудового стажу необхідно додатково подавати уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій чи їхніх правонаступників.

Форму такої довідки та Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній затверджено постановою КМУ від 12.08.1993 № 637. Відповідно до п. 20 цього Порядку у довідці має бути зазначено: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія/посада; характер виконуваної роботи.

У разі ліквідації підприємства, установи чи організації без визначення правонаступника, спеціальний та пільговий стаж підтверджується відповідною комісією, що діє при головних управліннях Пенсійного фонду України, у порядку, затвердженому постановою правління ПФУ від 10.11.2006 № 18-1.

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