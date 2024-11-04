Різниця у мотивувальній частині рішень суду в паперовому та електронному виді є порушенням КПК – Верховний Суд

Наявність двох варіантів рішення апеляційного суду в паперовому та електронному виді є істотним порушенням КПК.

Судове рішення має однакову юридичну силу незалежно від форми його викладення – чи то в паперовій, чи то в електронній формі. Наявність двох варіантів рішення апеляційного суду, які суттєво між собою різняться, є істотним порушенням норм кримінального процесуального закону. На це вказав Касаційний кримінальний суд у постанові від 11 вересня 2024 року по справі №202/17160/23.

Обставини справи

Слідчий суддя ухвалою відмовив у задоволенні скарги адвоката на бездіяльність прокурора. Апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою адвоката на цю ухвалу.

У касаційній скарзі захисник звертає увагу на те, що стороною захисту отримано оскаржувану ухвалу через систему «Електронний суд» та у паперовому вигляді, які суттєво між собою різняться, а саме 3, 4 та 5 абзаци мотивувальної частини ухвали мають різний зміст.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС зазначив, що ст. 371 КПК регулює порядок ухвалення судових рішень та їх форму. Відповідно до ч. 6 ст. 371 КПК (у редакції, яка діяла на момент постановлення ухвали суддею апеляційної інстанції) усі судові рішення викладаються письмово у паперовій та електронній формах.

Тобто законодавець закріпив в кримінальному процесуальному законі норму, яка надає однакової юридичної сили рішенню незалежно від форми його викладення, чи то в паперовій, чи то в електронній формі. Така ж позиція віддзеркалена у Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, де у пп. 6 п. 1 розд. І зазначено, що електронний примірник судового рішення – це створений в АСДС електронний документ, підписаний кваліфікованим електронним підписом судді, що ухвалив таке судове рішення, в разі колегіального розгляду – кваліфікованими електронними підписами всіх суддів, що входять до складу колегії, або іншої особи, визначеної згідно з п. 2 розд. III цього Порядку.

Такий документ має бути ідентичним за документарною інформацією та реквізитами оригіналу судового рішення в паперовій формі.

Наявність двох варіантів рішення апеляційного суду, на переконання колегії суддів ККС, є істотним порушенням норм кримінального процесуального закону, яке позбавляє суд касаційної інстанції надати відповідь на інші доводи касаційної скарги, адже лишаються невідомі мотиви апеляційного суду, з яких він виходив відмовляючи у відкритті апеляційного провадження.

Автор: Наталя Мамченко

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