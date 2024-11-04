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У Перу під час матчу блискавка влучила у футболіста

12:54, 4 листопада 2024
Гравці йшли до роздягалень після того, як арбітр зупинив гру, і раптово вдарила блискавка.
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У Перу під час матчу між двома місцевими командами загинув футболіст, в якого вдарила блискавка. Також через удар постраждали інші гравці. Про це пише Тhe Sun.

На кадрах трагічного моменту зафільмували, як гравці йшли до роздягалень після того, як арбітр зупинив гру, коли шторм посилився. Одразу після гуркіту грому вдарила блискавка.

Це не перший випадок. Так, у лютому під час матчу в Індонезії від удару блискавки також загинув футболіст.

У медіа зазначають, що трагедія призвела до закликів до посилення протоколів безпеки під час спортивних змагань, особливо у високогірних районах.

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