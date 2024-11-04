Уряд затвердив новий перелік товарів, які українці не зможуть обміняти чи повернути до магазину

До нового переліку товарів, які покупці не можуть повернути чи обміняти, входить одразу низка позицій.

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В Україні затвердили новий перелік товарів, які покупці не можуть повертати продавцям або вимагати обмін. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Затверджено, відповідно до частини пʼятої статті 5 Закону України від 10.06.2023 №3153-IX «Про захист прав споживачів», перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню)», – йдеться у повідомленні.

Водночас постанова Кабміну від 19.03.1994 №172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» визнана такою, що втратила чинність.

До нового переліку товарів, які покупці не можуть повернути чи обміняти, входить одразу низка позицій.

Зокрема, йдеться про:

харчові продукти;

лікарські засоби;

засоби особистої гігієни;

косметична продукція та мийні засоби.

При цьому наголошується: всі ці товари неможливо буде повернути або обміняти «без захисного пакування, яке перешкоджає вільному доступу до таких товарів».

Також до списку увійшли товари, «нарізані чи розкроєні під розмір, визначений споживачем».

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