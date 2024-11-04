Кабмин утвердил новый перечень товаров, которые украинцы не смогут обменять или вернуть в магазин

В новый список товаров, которые покупатели не могут вернуть или обменять, входит сразу ряд позиций.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Украине утвердили новый перечень товаров, покупатели не могут возвращать продавцам или требовать обмен. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Утвержден, в соответствии с частью пятой статьи 5 Закона Украины от 10.06.2023 №3153-IX «О защите прав потребителей», перечень товаров, не подлежащих обмену (возвращению)», – говорится в сообщении.

В то же время постановление Кабмина от 19.03.1994 №172 «О реализации отдельных положений Закона Украины «О защите прав потребителей» признано утратившим силу.

В новый список товаров, которые покупатели не могут вернуть или обменять, входит сразу ряд позиций.

В частности, речь идет о:

пищевые продукты;

лекарственные средства;

средства личной гигиены;

косметическая продукция и моющие средства.

При этом отмечается: все эти товары невозможно будет вернуть или обменять «без защитной упаковки, препятствующей свободному доступу к таким товарам».

Также в список вошли товары, «нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем».

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