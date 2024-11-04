В Перу во время матча молния попала в футболиста

В Перу во время матча между двумя местными командами погиб футболист, в которого ударила молния. Также из-за удара пострадали другие игроки. Об этом пишет The Sun.
На кадрах трагического момента сняли, как игроки шли в раздевалки после того, как арбитр остановил игру, когда шторм усилился. Сразу после грохота грома ударила молния.
Это не первый случай. Так, в феврале во время матча в Индонезии от удара молнии также погиб футболист.
В медиа отмечают, что трагедия привела к призывам к усилению протоколов безопасности во время спортивных соревнований, особенно в высокогорных районах.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.