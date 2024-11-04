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В Перу во время матча молния попала в футболиста

12:54, 4 ноября 2024
Игроки шли в раздевалки после того, как арбитр остановил игру, и внезапно ударила молния.
В Перу во время матча молния попала в футболиста
Источник фото: x.com/luchitobass
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В Перу во время матча между двумя местными командами погиб футболист, в которого ударила молния. Также из-за удара пострадали другие игроки. Об этом пишет The Sun.

На кадрах трагического момента сняли, как игроки шли в раздевалки после того, как арбитр остановил игру, когда шторм усилился. Сразу после грохота грома ударила молния.

Это не первый случай. Так, в феврале во время матча в Индонезии от удара молнии также погиб футболист.

В медиа отмечают, что трагедия привела к призывам к усилению протоколов безопасности во время спортивных соревнований, особенно в высокогорных районах.

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