В Перу во время матча молния попала в футболиста

Игроки шли в раздевалки после того, как арбитр остановил игру, и внезапно ударила молния.

Источник фото: x.com/luchitobass

В Перу во время матча между двумя местными командами погиб футболист, в которого ударила молния. Также из-за удара пострадали другие игроки. Об этом пишет The Sun.

На кадрах трагического момента сняли, как игроки шли в раздевалки после того, как арбитр остановил игру, когда шторм усилился. Сразу после грохота грома ударила молния.

Это не первый случай. Так, в феврале во время матча в Индонезии от удара молнии также погиб футболист.

В медиа отмечают, что трагедия привела к призывам к усилению протоколов безопасности во время спортивных соревнований, особенно в высокогорных районах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.