Разница в мотивировочной части решений суда в бумажном и электронном виде является нарушением УПК – Верховный Суд

Наличие двух вариантов решения апелляционного суда в бумажном и электронном виде является существенным нарушением УПК.

Судебное решение имеет одинаковую юридическую силу независимо от формы его изложения – будь то в бумажной или электронной форме. Наличие двух вариантов решения апелляционного суда, существенно между собой отличающихся, является существенным нарушением норм уголовного процессуального закона. Об этом указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 11 сентября 2024 года по делу №202/17160/23.

Обстоятельства дела

Следственный судья определением отказал в удовлетворении жалобы адвоката на бездействие прокурора. Апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе адвоката на это определение.

В кассационной жалобе защитник обращает внимание на то, что стороной защиты получено обжалуемое определение через систему «Электронный суд» и в бумажном виде, которые существенно отличаются между собой, а именно 3, 4 и 5 абзацы мотивировочной части определения имеют разное содержание.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование позиции КУС отметил, что ст. 371 УПК регулирует порядок принятия судебных решений и их форму. Согласно ч. 6 ст. 371 УПК (в редакции, действовавшей на момент постановления определения судьей апелляционной инстанции) все судебные решения излагаются в письменном виде в бумажной и электронной формах.

То есть законодатель закрепил в уголовном процессуальном законе норму, которая придает одинаковую юридическую силу решению независимо от формы его изложения, будь то в бумажной или электронной форме. Такая же позиция отражена в Порядке ведения Единого государственного реестра судебных решений, где пп. 6 п. 1 разд. отмечено, что электронный экземпляр судебного решения – это созданный в АСДС электронный документ, подписанный квалифицированной электронной подписью судьи, принявший такое судебное решение, в случае коллегиального рассмотрения – квалифицированными электронными подписями всех судей, входящих в состав коллегии, или другого лица, определенного согласно п. 2 разд. III этого Порядка.

Такой документ должен быть идентичным по документарной информации и реквизитам оригинала судебного решения в бумажной форме.

Наличие двух вариантов решения апелляционного суда, по убеждению коллегии судей КУС, является существенным нарушением норм уголовного процессуального закона, которое лишает суд кассационной инстанции ответить на другие доводы кассационной жалобы, ведь остаются неизвестные мотивы апелляционного суда, из которых он исходил отказы в открытии.

Автор: Наталя Мамченко

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