Польша планирует построить завод искусственного интеллекта

Польша хочет играть ведущую роль в экосистеме искусственного интеллекта.

Фото: cases.media

Правительство Польши планирует выделить 69,6 млн злотых (около 17,5 млн долларов) на проект по строительству завода искусственного интеллекта в Кракове. Об этом заявил заместитель министра цифровых технологий Дариуш Стандерски, пишет europeaninterest.eu.

Это объявление было сделано в рамках поправки к бюджету. Если законопроект будет одобрен, средства будут переведены в AGH University of Science and Technology в Кракове и Cyfronet, ведущее учреждение в области эксплуатации и разработки высокопроизводительных компьютеров и муниципальной академической компьютерной сети.

Новый завод будет создан на базе Академического компьютерного центра Cyfronet AGH.

В интервью PAP министр Стандерски заявил, что завод искусственного интеллекта получит софинансирование от Европейской комиссии, которая занимается созданием, тестированием и использованием систем искусственного интеллекта.

Хотя конкретные подробности о проекте министр не назвал, но он выразил надежду, что процесс начнется в этом году и завершится в следующем. Он подчеркнул, что конечная цель этих инвестиций — позволить Польше присоединиться к европейской экосистеме искусственного интеллекта.

Министр также сообщил, что «искусственному интеллекту действительно нужны, прежде всего, вычислительная мощность, а во-вторых, данные. Когда дело касается данных, открытости данных, мы уже являемся лидером в мире. А вычислительная мощность — это та область, куда нам еще нужно инвестировать».

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