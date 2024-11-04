Практика судов
  1. В Украине

В Тернопольской области будут судить офтальмологов, из-за действий которых ослепли 18 пациентов

15:00, 4 ноября 2024
Врачи вводили пациентам запрещенный для использования в Украине препарат.
В Тернопольской области будут судить офтальмологов, из-за действий которых ослепли 18 пациентов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернопольской области будут судить 4 офтальмологов, из-за действий которых частично или полностью ослепли 18 пациентов. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Так, в суд направлены обвинительные акты в уголовных производствах в отношении трех врачей и заведующего офтальмологическим отделением районной больницы.

Им инкриминировано ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больных, получение неправомерной выгоды и служебную халатность (ч. 1 ст. 140, ч. 4 ст. 368-4, ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Установлено, что заведующий офтальмологическим отделением одной из районных больниц сбыл пациентам запрещенный для использования в Украине препарат, не предназначенный для лечения в офтальмологической практике.

«Три врача этого медучреждения с марта 2022 года по февраль 2023 года по указанию заведующего отделением вводили запрещенный препарат пациентам. Каждый из них неправомерно получил от пациентов от 8 до 34 тыс. грн, требуя эти деньги за введение препарата», — отметили в ОГП.

В результате такого «лечения» пострадали 18 пациентов, 15 из них потеряли зрение на один глаз, 3 – на оба глаза. Из-за осложнения болезни после введения препарата 7 пациентам проведена операция по удалению глаза.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП прокуратура Тернополь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд заключил, свидетельствует ли имитация предпринимательства о провокации преступления

Защитник утверждал, что потерпевший осуществлял предпринимательскую деятельность более года, что свидетельствует о том, что эта деятельность осуществлялась только для целей расследования, а также о провокации осужденного к совершению преступления.

Кандидатов на должности судей апелляционных судов ждут на когнитивное тестирование 5 ноября

Тестирования на когнитивные способности в апелляционные суды 4 ноября уже не будет – группу кандидатов, у которых возникли проблемы, ждут в воскресенье 10 ноября.

Установление обстоятельств дела во время подготовительного судебного заседания не отвечает цели этой стадии судебного процесса – Верховный Суд

Местный суд, с которым согласился апелляционный суд, устанавливая обстоятельства дела в подготовительном судебном заседании без оглашения обвинительного акта и без непосредственного исследования и оценки доказательств, фактически констатировал виновность обвиняемой.

Кабмин опубликовал изменения по поводу расформирования добровольческих формирований теробороны

Командующий Сил ТрО может принять решение о расформировании добровольческого формирования в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им задач теробороны.

Конкурс в апелляции – в первый день тестирования на когнитивные способности кандидаты пожаловались на некорректную работу программы тестирования

Претендентам на должности судей апелляционных судов предложено пересдать тесты в другой день.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Антонюк
    Марина Антонюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду