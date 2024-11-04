Стало известно, кто сможет получить субсидию на аренду жилья через новый инструмент поддержки Кабмина

Если семья имеет доходы меньше, чем 2 прожиточных минимума на одного человека (5 840 грн на человека), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды.

Источник фото: Jakub Żerdzicki / Unsplash

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», недавно Правительство приняло постановление, которым ввело новый инструмент поддержки для ВПЛ – субсидию на аренду жилья. Как отмечают в Минсоцполитики, от граждан поступает много вопросов по этому поводу, поэтому в министерстве решили разъяснить, кому именно будет доступен этот инструмент.

Так, согласно объяснениям, субсидия будет назначаться семьям, имеющим небольшой доход и соответственно испытывающим финансовые трудности с наймом жилья.

«Поэтому семья, которая тратит на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов, сможет оформить аренду на субсидию жилья для ВПЛ», – подчеркивают в Минсоцполитики, – «а если семья имеет доходы меньше, чем 2 прожиточных минимума на одного человека (5 840 грн на человека), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды».

Назначение таких субсидий начнется с середины января 2025 года.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, какой договор нужно заключить ВПЛ с собственником жилья, чтобы оформить субсидию на аренду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.