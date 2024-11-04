Практика судов
  1. Общество

Стало известно, кто сможет получить субсидию на аренду жилья через новый инструмент поддержки Кабмина

21:34, 4 ноября 2024
Если семья имеет доходы меньше, чем 2 прожиточных минимума на одного человека (5 840 грн на человека), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды.
Стало известно, кто сможет получить субсидию на аренду жилья через новый инструмент поддержки Кабмина
Источник фото: Jakub Żerdzicki / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», недавно Правительство приняло постановление, которым ввело новый инструмент поддержки для ВПЛ – субсидию на аренду жилья. Как отмечают в Минсоцполитики, от граждан поступает много вопросов по этому поводу, поэтому в министерстве решили разъяснить, кому именно будет доступен этот инструмент.

Так, согласно объяснениям, субсидия будет назначаться семьям, имеющим небольшой доход и соответственно испытывающим финансовые трудности с наймом жилья.

«Поэтому семья, которая тратит на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов, сможет оформить аренду на субсидию жилья для ВПЛ», – подчеркивают в Минсоцполитики, – «а если семья имеет доходы меньше, чем 2 прожиточных минимума на одного человека (5 840 грн на человека), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды».

Назначение таких субсидий начнется с середины января 2025 года.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, какой договор нужно заключить ВПЛ с собственником жилья, чтобы оформить субсидию на аренду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

деньги Кабинет Министров Украины Минсоцполитики дом ВПЛ субсидия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Оружие, которое хранится без разрешения, не может считаться временно изъятым имуществом, и не требует санкции следственного судьи для наложения на него ареста

Мужчина без разрешения хранил огнестрельное оружие и боеприпасы, поэтому изъятый ​​пистолет и патроны относились именно к предметам, изъятым законом из обращения, и не могли считаться временно изъятым имуществом.

Верховный Суд заключил, свидетельствует ли имитация предпринимательства о провокации преступления

Защитник утверждал, что потерпевший осуществлял предпринимательскую деятельность более года, что свидетельствует о том, что эта деятельность осуществлялась только для целей расследования, а также о провокации осужденного к совершению преступления.

Кандидатов на должности судей апелляционных судов ждут на когнитивное тестирование 5 ноября

Тестирования на когнитивные способности в апелляционные суды 4 ноября уже не будет – группу кандидатов, у которых возникли проблемы, ждут в воскресенье 10 ноября.

Установление обстоятельств дела во время подготовительного судебного заседания не отвечает цели этой стадии судебного процесса – Верховный Суд

Местный суд, с которым согласился апелляционный суд, устанавливая обстоятельства дела в подготовительном судебном заседании без оглашения обвинительного акта и без непосредственного исследования и оценки доказательств, фактически констатировал виновность обвиняемой.

Кабмин опубликовал изменения по поводу расформирования добровольческих формирований теробороны

Командующий Сил ТрО может принять решение о расформировании добровольческого формирования в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им задач теробороны.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Антонюк
    Марина Антонюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду