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Какой договор нужно заключить ВПЛ с собственником жилья, чтобы оформить субсидию на аренду

07:00, 3 ноября 2024
Типовой договор будет доступен на сайте или в отделении ПФУ, гражданам нужно будет только заполнить в нем свои данные.
Какой договор нужно заключить ВПЛ с собственником жилья, чтобы оформить субсидию на аренду
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В Минсоцполитики отреагировали на обращение от граждан относительно того, какой договор нужно заключить ВПЛ с собственником жилья, чтобы оформить субсидию на аренду.

Так, в объяснении говорится, что типовой договор будет доступен на сайте или в отделении Пенсионного фонда Украины. Гражданам нужно будет только заполнить в нем свои данные.

«Договор – это ключевой инструмент защиты ВПЛ от неожиданных изменений в условиях проживания или от выселения. Благодаря такому договору вы обезопасите себя от неожиданного повышения цены или требования – освободить жилье в 24 часа», - подчеркнули в Минсоцполитики.

Кроме того, договор даст арендодателю больше уверенности, что арендатор будет платить за жилье. Следовательно, субсидия будет предоставляться при условии имеющегося договора.

Инструмент должен заработать с середины января.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что поддержка будет оказываться семьям, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов.

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Минсоцполитики дом ВПЛ ПФУ субсидия

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