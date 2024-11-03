Типовой договор будет доступен на сайте или в отделении ПФУ, гражданам нужно будет только заполнить в нем свои данные.

В Минсоцполитики отреагировали на обращение от граждан относительно того, какой договор нужно заключить ВПЛ с собственником жилья, чтобы оформить субсидию на аренду.

Так, в объяснении говорится, что типовой договор будет доступен на сайте или в отделении Пенсионного фонда Украины. Гражданам нужно будет только заполнить в нем свои данные.

«Договор – это ключевой инструмент защиты ВПЛ от неожиданных изменений в условиях проживания или от выселения. Благодаря такому договору вы обезопасите себя от неожиданного повышения цены или требования – освободить жилье в 24 часа», - подчеркнули в Минсоцполитики.

Кроме того, договор даст арендодателю больше уверенности, что арендатор будет платить за жилье. Следовательно, субсидия будет предоставляться при условии имеющегося договора.

Инструмент должен заработать с середины января.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что поддержка будет оказываться семьям, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов.

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