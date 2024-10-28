Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

В Минсоцполитики сообщили, когда ВПЛ начнут получать субсидии за аренду жилья

13:05, 28 октября 2024
Поддержка будет оказываться семьям, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов.
В Минсоцполитики сообщили, когда ВПЛ начнут получать субсидии за аренду жилья
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Назначение субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных начнется с середины января 2025 года. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Чтобы обеспечить помощь переселенцам, не имеющим достаточно средств, чтобы снять жилье, Минсоцполитики разработало, а Правительство приняло постановление, которым вводится субсидия на аренду жилья для ВПЛ.

Размер субсидии на аренду будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи ВПЛ. На размер будут влиять:

  • уровень доходов семьи,
  • количество членов семьи
  • стоимость аренды жилья.

Как объясняют в Минсоцполитики, так как стоимость аренды в областном центре и в небольшом селе будет разной, то и размер субсидии будет разным.

Поддержка будет оказываться семьям ВПЛ, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов.

Назначение субсидии на аренду жилья будет происходить Пенсионным фондом и начнется с середины января 2025 года. О начале приема заявлений должны сообщить дополнительно.

Для того чтобы семья ВПЛ была юридически защищена, в частности от резких изменений в цене аренды, субсидия будет назначаться при заключении арендного договора.

Чтобы арендодатели были заинтересованы в заключении официальных договоров, государство будет компенсировать им стоимость налогов, которые должны быть уплачены с дохода, полученного из аренды.

На первом этапе субсидия на аренду жилья будет внедряться в 9 пилотных регионах – тех, в которые переместилась наибольшая часть внутренне перемещенных лиц. Это – Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Николаевская, Днепропетровская, Херсонская, Луганская и Донецкая области (кроме отдельных территорий регионов, которые включены в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированы рф).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минсоцполитики ВПЛ субсидия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК для уклонистов, потому что 6 млн граждан не уточнили данные

Как указывают депутаты, в течение 2024 года около 6 млн граждан не уточнили свои военно-учетные данные, поэтому скидка для уплаты штрафа 50% может простимулировать их выполнить свой долг.

Возврат почтой вызова ТЦК с отметкой о невручении будет основанием для постановления о «заочном» штрафе – Комитет рекомендовал законопроект

Правоохранительный Комитет Верховной Рады рекомендует принять за основу законопроект об упрощении условий для наложения заочных штрафов от ТЦК и ареста счетов уклонистов.

Люстрационные запреты, установленные в 2014 году, больше не действуют – что дальше

Сроки люстрационных ограничений на занятие должностей на государственной службе и в правоохранительных органах утратили силу из-за истечения сроков применения.

Если профессор университета сам не сообщил ТЦК о наличии оснований для отсрочки, его мобилизация правомерна – позиция Верховного Суда

Профессор университета, работающий на полную ставку, решил обжаловать свою мобилизацию, сославшись на наличие права на отсрочку – что решил Верховный Суд.

Военное положение и мобилизацию продлят до февраля 2025 года – Президент Зеленский внес представление

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложения о продлении военного положения и общей мобилизации до февраля 2025 года.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду