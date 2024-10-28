В Минсоцполитики сообщили, когда ВПЛ начнут получать субсидии за аренду жилья

Поддержка будет оказываться семьям, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов.

Назначение субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных начнется с середины января 2025 года. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Чтобы обеспечить помощь переселенцам, не имеющим достаточно средств, чтобы снять жилье, Минсоцполитики разработало, а Правительство приняло постановление, которым вводится субсидия на аренду жилья для ВПЛ.

Размер субсидии на аренду будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи ВПЛ. На размер будут влиять:

уровень доходов семьи,

количество членов семьи

стоимость аренды жилья.

Как объясняют в Минсоцполитики, так как стоимость аренды в областном центре и в небольшом селе будет разной, то и размер субсидии будет разным.

Поддержка будет оказываться семьям ВПЛ, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов.

Назначение субсидии на аренду жилья будет происходить Пенсионным фондом и начнется с середины января 2025 года. О начале приема заявлений должны сообщить дополнительно.

Для того чтобы семья ВПЛ была юридически защищена, в частности от резких изменений в цене аренды, субсидия будет назначаться при заключении арендного договора.

Чтобы арендодатели были заинтересованы в заключении официальных договоров, государство будет компенсировать им стоимость налогов, которые должны быть уплачены с дохода, полученного из аренды.

На первом этапе субсидия на аренду жилья будет внедряться в 9 пилотных регионах – тех, в которые переместилась наибольшая часть внутренне перемещенных лиц. Это – Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Николаевская, Днепропетровская, Херсонская, Луганская и Донецкая области (кроме отдельных территорий регионов, которые включены в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированы рф).

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