У Мінсоцполітики повідомили, коли ВПО почнуть отримувати субсидії за оренду житла

Підтримка надаватиметься родинам, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів.

Призначення субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб розпочнеться із середини січня 2025 року. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Щоб забезпечити допомогу переселенцям, які не мають достатньо коштів, аби винаймати житло, Мінсоцполітики розробило, а Уряд ухвалив постанову, якою запроваджується субсидія на оренду житла для ВПО.

Розмір субсидії на оренду розраховуватиметься індивідуально для кожної сім’ї ВПО. На розмір впливатимуть:

рівень доходів родини,

кількість членів сімʼї

вартість оренди житла.

Як пояснюють у Мінсоцполітики, так як вартість оренди в обласному центрі і в невеличкому селі буде різною, то і розмір субсидії буде різним.

Підтримка надаватиметься родинам ВПО, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів.

Призначення субсидії на оренду житла відбуватиметься Пенсійним фондом і розпочнеться з середини січня 2025 року. Про початок прийому заяв мають повідомити додатково.

Для того, щоб родина ВПО була юридично захищеною, зокрема від різких змін у ціні оренди, субсидія призначатиметься за умови укладання орендного договору.

Щоб орендодавці були зацікавлені в укладанні офіційних договорів, держава буде компенсовувати їм вартість податків, що мають бути сплачені з доходу, отриманого з оренди.

На першому етапі субсидія на оренду житла буде впроваджуватись у 9 пілотних регіонах - тих, до яких перемістилась найбільша частина внутрішньо переміщених осіб. Це – Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Дніпропетровська, Херсонська, Луганська, та Донецька області (крім окремих територій регіонів, що включені до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані рф).

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