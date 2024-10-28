Володимир Зеленський заявив, що від результату виборів у США залежить багато, але не все

Політику змінює не тільки лідер, Конгрес США буде мати свій вплив, незважаючи на те, хто буде президентом, зазначив глава України.

Джерело фото: president.gov.ua

Від результату виборів, що відбудуться 5 листопада у США, залежить багато, але не все. Політику змінює не тільки лідер, Конгрес США буде мати свій вплив, незважаючи на те, хто буде президентом, зазначив глава України. Про це Президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю для індійського видання The Times of India.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», вибори президента у США можуть стати одними з найщільніших за останні кілька десятиліть.

«Авжеж багато залежить від (результату — ред.) виборів у Сполучених Штатах, але не все. Політику змінює не тільки лідер. Ми не знаємо, хто буде президентом. Але, безумовно, двопартійна підтримка України залишиться. У будь-якому випадку Конгрес США, з яким ми напрацювали міцні стосунки, буде мати свій вплив на цю війну, незважаючи на те, хто буде президентом. Хоча президент все одно буде формувати міжнародну політику, бо це його конституційний обов’язок», - зазначив Володимир Зеленський, якого цитує Укрінформ.

Він водночас зазначив, що безумовно, Україні буде складно, якщо політика Сполучених Штатів зміниться, але «так станеться, якщо політика зовсім зміниться».

«Якщо США скажуть: «Ми не підтримуємо Україну в її суверенному, справедливому захисті своїх територій», безумовно, нам буде дуже складно, але так станеться, якщо політика зовсім зміниться. Тоді будемо думати, що з цим робити, точно не зараз», - зауважив Президент.

Він також наголосив на необхідності єдності в Європі стосовно українського питання.

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