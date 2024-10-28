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Вибори президента у США можуть стати одними з найщільніших за останні кілька десятиліть

11:33, 28 жовтня 2024
Обидва кандидати прагнуть залучити сегмент виборців, які ще не визначилися, в останній повний тиждень кампанії перед виборами.
Вибори президента у США можуть стати одними з найщільніших за останні кілька десятиліть
Джерело фото: Getty Images
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У Сполучених Штатах Америки віцепрезидентка США Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп розпочинають останній повний тиждень кампанії перед президентськими виборами 5 листопада.

Як пишуть у виданні «Голос Америки», обидва прагнуть залучити сегмент виборців, які ще не визначилися. Ці вибори можуть стати одними з найщільніших за останні кілька десятиліть.

Виборча лабораторія Університету Флориди повідомляє, що понад 41 мільйон людей уже проголосували особисто на виборчих дільницях або поштою, що може становити близько чверті від загальної кількості голосів. Цього тижня на більшій частині території країни триває дострокове голосування та голосування поштою.

У 2020 році, врешті-решт, було віддано понад 155 мільйонів голосів, причому приблизно одна третина з них на виборчих дільницях в офіційний день виборів, а решта – достроково або поштою.

Опитування показують, що вибори 2024 року будуть дуже щільними.

Вибори президента США визначаються не всенародним голосуванням, а голосуванням у Колегії виборців, яке перетворює вибори на 50 змагань між штатами, причому 48 із 50 штатів віддають усі свої голоси виборців переможцю у своїх штатах або Гарріс, або Трампу, тоді як Небраска та Мейн розподіляють свої голоси за результатами підрахунку голосів.

Кількість голосів виборців у кожному штаті залежить від чисельності населення, тому найбільші штати мають найбільше впливу на визначення загальнонаціональних результатів, причому переможцю потрібно 270 із 538 голосів виборців, щоб перемогти на виборах.

Як пишуть у медіа, опитування показують, що Гарріс або Трамп тримають значну або досить комфортну перевагу в 43 штатах, достатньо, щоб кожен отримав по 200 голосів виборців. А це означає, що результат виборів залежить від решти семи штатів – трьох штатів півночі (Мічиган, Пенсильванія та Вісконсін), двох штатів на південному сході (Джорджія та Північна Кароліна) і двох на південному заході ( Аризона і Невада).

Опитування в цих семи штатах дають результат у межах статистичної похибки.

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США Дональд Трамп Камала Гарріс

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