Воєнний стан та мобілізацію продовжать до лютого 2025 року – Президент Зеленський вніс подання

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради пропозиції про продовження воєнного стану і загальної мобілізації до лютого 2025 року.

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту проекти законів про затвердження його указів щодо продовження воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

Так, проектом закону 12151 пропонується затвердити Указ Президента про продовження строку дії воєнного стану, а проектом 12152 – про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Вони продовжуються з 10 листопада ще на 90 днів, тобто, до лютого 2025 року.

Нагадаємо, що наразі Міністерство оборони так і не розробило порядок автоматичного продовження відстрочки для педагогів, осіб з інвалідністю, багатодітних батьків та студентів. Тож їм знов доведеться стояти у чергах до ТЦК у разі, якщо команда з цифровізації не встигне презентувати відповідне оновлення Резерв+.

Автор: Наталя Мамченко

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