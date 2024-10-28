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Военное положение и мобилизацию продлят до февраля 2025 года – Президент Зеленский внес представление

11:16, 28 октября 2024
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложения о продлении военного положения и общей мобилизации до февраля 2025 года.
Военное положение и мобилизацию продлят до февраля 2025 года – Президент Зеленский внес представление
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Президент Владимир Зеленский внес в парламент проекты законов об утверждении его указов о продлении военного положения и проведении всеобщей мобилизации.

Так, проектом закона 12151 предлагается утвердить Указ Президента о продлении срока действия военного положения, а проектом 12152 – о продлении срока проведения общей мобилизации.

Они продолжаются с 10 ноября еще на 90 дней, то есть до февраля 2025 года.

Напомним, что Министерство обороны так и не разработало порядок автоматического продления отсрочки для педагогов, лиц с инвалидностью, многодетных родителей и студентов. Так что им снова придется стоять в очередях в ТЦК в случае, если команда по цифровизации не успеет презентовать соответствующее обновление Резерв+.

Автор: Наталя Мамченко

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Владимир Зеленский мобилизация

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