Владимир Зеленский внес в парламент представление об увольнении Андрея Костина с должности Генпрокурора

В Верховной Раде зарегистрировано представление Президента Владимира Зеленского об увольнении Генпрокурора Андрея Костина.

28 октября Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о согласии на увольнение Президентом Украины Андрея Костина с должности Генерального прокурора.

Напомним, 22 октября Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что увольняется с должности.

«Считаю абсолютно правильной позицию Президента Украины Владимира Зеленского по поводу того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. Среди них, политическая ответственность.

Я благодарен Президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности Генерального прокурора» - отметил Андрей Костин.

25 октября в Офисе Генпрокурора сообщили, что Совет прокуроров поддержал внесение изменений в Закон «О прокуратуре», которые призваны сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой.

Согласно этим предложениям, выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет производиться только после их увольнения с работы. То есть по принципу: либо зарплата, либо пенсия. Соответствующие наработки будут переданы субъекту законодательной инициативы.

Автор: Наталя Мамченко

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