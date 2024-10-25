Выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет производиться только после их увольнения с работы – Офис Генпрокурора

Прокуроры не смогут получать пенсию одновременно с заработной платой – Офис Генпрокурора.

Пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об уходе с должностей. Это руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в области обороны Южного региона. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

«Все они получали повышенные пенсии в связи с выслугой лет, назначенные по решению суда», - отметили в ОГП.

Кроме этого, Совет прокуроров поддержал внесение изменений в Закон Украины «О прокуратуре», которые призваны сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой.

Согласно этим предложениям, выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет производиться только после их увольнения с работы. То есть по принципу: либо зарплата, либо пенсия. Соответствующие наработки будут переданы субъекту законодательной инициативы.

Также сегодня в Офисе Генерального прокурора состоялось первое заседание Комиссии по отбору кандидатов по включению в кадровый резерв на замещение руководящих должностей в областных и окружных прокуратурах.

Автор: Наталя Мамченко

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