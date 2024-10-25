Виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи – Офіс Генпрокурора

Прокурори не зможуть отримувати пенсію одночасно із заробітною платою – Офіс Генпрокурора

П’ять керівників обласних прокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення з посад. Це керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

«Всі вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду» - зазначили в ОГП.

Крім цього, Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону України «Про прокуратуру», які покликані унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою.

Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи. Тобто за принципом: або зарплата, або пенсія. Відповідні напрацювання будуть передані суб’єкту законодавчої ініціативи.

Також сьогодні в Офісі Генерального прокурора відбулося перше засідання Комісії з добору кандидатів для включення до кадрового резерву на заміщення керівних посад в обласних та окружних прокуратурах.

Автор: Наталя Мамченко

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