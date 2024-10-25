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У мережі написали, що у Чернівецькій області «побили німецького волонтера» — у поліції та ТЦК відреагували

19:59, 25 жовтня 2024
У поліції повідомили, що у рамках службового розслідування встановлюються обставини інциденту.
У мережі написали, що у Чернівецькій області «побили німецького волонтера» — у поліції та ТЦК відреагували
Фото - скріншот з відео
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25 жовтня у соціальних мережах активно поширюють відео, де видно співробітників поліції, які знімають наручники з чоловіка, який нерухомо лежить біля вантажівки. Під відео написали, що у Чернівецькій області співробітники ТЦК нібито «побили німецького волонтера».

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП запевняють, що інформація про нібито побиття громадянина Німеччини є неправдивою.

«Представники ТЦК та СП не робили жодних протиправних дій стосовно іноземного волонтера», - додали там.

У свою чергу патрульна поліція Чернівецької області зробила заяву щодо інциденту, який стався близько 6:00 години поблизу села Атаки Чернівецької області.

Там зазначили, що поліцейські зупинили автомобіль Mercedes і під час перевірки документів було встановлено, що водій — громадянин іншої країни, а пасажир — перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації.

«Їхати до ТЦК та СП чоловік відмовлявся та зачинився в салоні авто.

Біля станції також зупинився ще один автомобіль Mercedes, звідки вийшли двоє чоловіків (громадяни іншої країни) та почали перешкоджати діям поліцейських. Інспектори пояснили їм, що відбувається, і повідомили, що вони заважають діям поліції. Один з чоловіків почав поводитись агресивно, на зауваження не реагував. Патрульні застосували до нього сльозогінний газ, кайданки та затримали його», - заявили у поліції. 

Там додали, що відносно порушника склали адміністративний протокол за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню працівника поліції) КУпАП.

«Поліцейські помітили, що чоловікові стало погано, тож вони одразу викликали йому швидку допомогу та поклали його в стабільне бокове положення. За декілька хвилин прибули медики. Чоловіка шпиталізували у супроводі одного з патрульних. У лікарні медики оглянули іноземця, а згодом відпустили», - написали у поліції.

Правоохоронці зазначили, що пасажир самостійно вийшов з авто та згодом був доставлений до ТЦК та СП, де на нього склали протокол за ч. 3 ст. 210-1 (Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП. 

«Усі обставини щодо вказаної події та дій поліцейських будуть ретельно перевірені, керівництвом управління патрульної поліції в Чернівецькій області ініційовано службове розслідування», - резюмували у поліції.

Відео з соцмереж 

Раніше Харківський ТЦК заявив про напад на своїх працівників.

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поліція ТЦК

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