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В сети написали, что в Черновицкой области «избили немецкого волонтера» — в полиции и ТЦК отреагировали

19:59, 25 октября 2024
В полиции сообщили, что в рамках служебного расследования устанавливаются обстоятельства инцидента.
В сети написали, что в Черновицкой области «избили немецкого волонтера» — в полиции и ТЦК отреагировали
Фото - скриншот с видео
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25 октября в социальных сетях активно распространяют видео, где видны сотрудники полиции, снимающие наручники с неподвижно мужчины, который лежит возле грузовик. Под видео написали, что в Черновицкой области сотрудники ТЦК якобы «избили немецкого волонтера».

В Черновицком областном ТЦК и СП уверяют, что информация о якобы избиении гражданина Германии является ложной.

«Представители ТЦК и СП не предпринимали никаких противоправных действий по отношению к иностранному волонтеру», - добавили там.

В свою очередь патрульная полиция Черновицкой области сделала заявление об инциденте, который произошел около 6:00 вблизи села Атаки Черновицкой области.

Там отметили, что полицейские остановили автомобиль Mercedes и во время проверки документов было установлено, что водитель гражданин другой страны, а пассажир находится в розыске за уклонение от мобилизации.

«Ехать в ТЦК и СП мужчина отказывался и закрылся в салоне авто.

Возле станции также остановился еще один автомобиль Mercedes, откуда вышли двое мужчин (граждане другой страны) и начали препятствовать действиям полицейских. Инспекторы объяснили, что происходит, и сообщили, что они мешают действиям полиции. Один из мужчин начал вести себя агрессивно, на замечания не реагировал. Патрульные применили к нему слезоточивый газ, наручники и задержали его», - заявили в полиции.

Там добавили, что в отношении нарушителя составили административный протокол по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению работника полиции) КУоАП.

«Полицейские заметили, что мужчине стало плохо, поэтому они сразу вызвали ему скорую помощь и положили его в стабильное боковое положение. Через несколько минут прибыли медики. Мужчину госпитализировали в сопровождении одного из патрульных. В больнице медики осмотрели иностранца, а затем отпустили», - написали в полиции.

Правоохранители отметили, что пассажир самостоятельно вышел из авто и впоследствии был доставлен в ТЦК и СП, где на него составили протокол по ч. 3 ст. 210-1 (Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) КУоАП.

«Все обстоятельства по данному событию и действиям полицейских будут тщательно проверены, руководством управления патрульной полиции в Черновицкой области инициировано служебное расследование», - резюмировали в полиции.

Видео из соцсетей

Ранее Харьковский ТЦК заявил о нападении на своих работников.

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полиция ТЦК

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