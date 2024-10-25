В Киеве задержан помощник начальника Подольского ТЦК, который за взятку обещал отсрочку от мобилизации

Чиновник за деньги предложил мужчине избежать штрафов за нарушение законодательства об обороне и мобилизации, а также помочь незаконно получить отсрочку от мобилизации.

Фото: kyivvlada.com.ua

В Киеве стражи порядка задержали помощника начальника Подольского РТЦК и СП. Об этом сообщил Киевский городской ТЦК и СП.

Отмечается, что чиновник за денежное вознаграждение предложил фигуранту уголовного производства избежать штрафов за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Также задержанный хотел помочь фигуранту получить незаконную отсрочку от мобилизации.

«Осуществляется оперативное сопровождение в рамках уголовного производства внесенного в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины», - заявили в РТЦК.

Напомним, что в Киеве у работников Голосеевского районного ТЦК во время обысков было найдено $1,2 миллиона. По данным следствия, подозреваемые организовали схему получения взяток от мужчин, подлежащих мобилизации.

Кроме того, на Львовщине правоохранители разоблачили организаторов незаконных схем для избежание военной службы, среди которых - чиновник воинской части и заместитель начальника военно-медицинского клинического центра региона.

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