У столичных работников ТЦК изъяли 1,2 млн долларов, собранных с военнообязанных, и 11 элитных авто – ГБР

У подозреваемых работников ТЦК и их сообщников изъято более 1,2 млн долларов США и 45 тысяч евро наличными, 11 авто бизнес класса стоимостью более 100 тысяч долларов США каждая.

Государственное бюро расследований и Офис Генпрокурора 24 октября сообщили, что в столичном районном ТЦК изъято более 1,2 млн. долларов.

В частности, разоблачены работники Голосеевского РТЦК, которые помогли уклониться от мобилизации более тысячи военнообязанных мужчин.

Разоблачено и сообщено о подозрении трем служащим Голосеевского РТЦК Киева, бывшему председателю ВЛК и двум гражданским лицам.

По данным следствия, подозреваемые организовали схему получения взяток подлежащих мобилизации мужчин.

За 8,5 тыс. долларов США они обещали помочь с постановкой их на учет в определенном ТЦК и СП, выдать временные удостоверения и внести соответствующие сведения в Единый реестр военнообязанных и резервистов.

Правоохранители задержали подозреваемых при получении второй части средств в сумме 4 тыс. долларов США.

Проведен комплекс следственных розыскных действий, более 40 обысков.

Изъято более 1,2 млн. долларов США и 45 тыс. евро наличными, мобильные телефоны, черновые записи, печати и клише РТКЦ и СП, военные билеты, 11 автомобилей бизнес класса стоимостью более 100 тыс. долларов США каждая.

Параллельно в этом же военкомате были обнаружены еще два работника, которые вносили в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» фальшивые данные, которые позволяли уклоняться от военной службы и уехать за границу.

Им также доложено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее суд озвучил позицию, что если данные о признании непригодным отсутствуют в Реестре «Оберег», то мужчина не может подать все документы почтой, а ему необходимо лично являться в ТЦК.

Автор: Наталья Мамченко

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