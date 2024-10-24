Непригодные исключенные из военного учета мужчины должны явиться в ТЦК лично, если данных нет в реестре «Оберег» – суд

В 2021 году ВВК сочла мужчину непригодным к службе, его исключили из военного учета, но поскольку эти данные не перенесли в Реестр «Оберег» ему нужно ехать в ТЦК лично, а не отправлять документы по почте – решение суда.

Источник фото: Кременчугский Телеграф

Если мужчина в свое время был исключен из военного учета в связи с решением ВВК о непригодности, об этом записано в военном билете, но эти данные не отражены в электронном Реестре военнообязанных «Оберег», то мужчине нужно подать документы лично в ТЦК , то есть, физически явиться с оригиналами всех документов, а не подавать их по почте. Соответствующую позицию высказал Одесский окружной административный суд по решению от 8 октября по делу № 420/21694/24.

Примечательно, что при этом суд ссылается на порядок ведения Реестра «Оберег», одновременно указывая, что таковой утратил силу, но не указывая, какое же регулирование сейчас.

Также, судя по решению, суд высказал позицию, что у ТЦК нет доступа к электронным реестрам, где указываются данные о выводах ВВК и о непригодности лица к службе. Поэтому ТЦК, по мнению суда, не может проверить данные о заключении ВВК иным образом, чем личная явка лица в ТЦК с оригиналом военного билета.

Обставини справи

Чоловік просив визнати протиправною бездіяльність ТЦК щодо невнесення даних до Реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг» про визнання його непридатним до військової служби з виключенням його з військового обліку відповідно до Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов`язаних та резервістів» та Порядку ведення цього Реєстру.

Так, чоловіка було за рішенням ВЛК у грудні 2021 на підставі ст.40 «А», 47 «Б» графи ІІІ наказу МОУ 402 визнано непридатним та виключено з військового обліку за станом здоров`я. Запис про виключення з військового обліку був зроблений в дійсний військовий квиток. Окрім цього, підтвердженням виключення позивача з військового обліку також є відмітка у військовому квитку.

Однак ТЦК відомості про вказаний факт до Реєстру «Оберіг» внесено не було.

У травні 2024 року при спробі оновити облікові дані та отримати інформацію щодо наявності даних в Реєстрі «Оберіг» за допомогою мобільного застосунку «Резерв+», позивач відомостей щодо себе, зокрема відомостей про виключення з військового обліку, не виявив.

Також позивач зазначив, що 22 травня 2024 року до ТЦК було направлено заяву, в якій він просив додати та оновити актуальні дані до інформаційної бази «Оберіг» щодо визнання непридатним з виключенням з військового обліку. До заяви були додані копії всіх підтверджуючих документів.

Однак, відповіді на заяву позивач не отримав.

У червні 2024 року представник позивача, адвокат, направив до ТЦК адвокатський запит з метою отримання результатів розгляду заяви чоловіка від 22.05.2024, на який було отримано відповідь від 7.06.2024 про те, що законом про посилення мобілізації №3633-ІХ передбачено наступні способи надання інформації до ТЦК: 1) шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання; 2) шляхом прибуття до ЦНАП; 3) через електронний кабінет призовника військовозобов`язаного, резервістів (за наявності). А для внесення даних в Реєстр «Оберіг» передбачено особисте прибуття до ТЦК з оригіналом паспорта громадянина України та військово-обліковим документом.

Зі свого боку, позивач вказує, що внесення відомостей до електронних форм облікових карток призовників, військовозобов`язаних та резервістів входить до повноважень ТЦК, тому, на думку позивача, після отримання поштою від позивача заяви про внесення відомостей до електронних форм облікових карток та документів на підтвердження вказаної інформації повинен був прийняти рішення за наслідком розгляду цієї заяви або надати мотивовану відмову в такому.

Що вирішив суд

Суд встановив, що на дату виникнення спірних правовідносин діяв Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів, затверджений наказом Міністерства оборони від 28.03.2022 року № 94 (Наказ втратив чинність 22.08.2024 року на підставі Наказу Міністерства оборони № 478 від 16.07.2024).

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», 10 травня 2024 року Кабмін прийняв постанову 523 про новий порядок ведення Реєстру «Оберіг», але її засекретили з невідомих причин. Таким чином, наразі жодним оприлюдненим актом порядок ведення Реєстру «Оберіг» не регулюється.

Отже, суд зазначає, що відповідно до п. 1 розділу І Порядку № 94 (який, як вказав суд, вже втратив силу) цей Порядок встановлює процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів.

Згідно з п. 6 розділу ІІІ Порядку № 94, збирання відомостей здійснюється органами ведення Реєстру на підставі відомостей, що подаються органу ведення Реєстру особисто призовниками, військовозобов`язаними та резервістами, органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади АРК, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти незалежно від підпорядкування і форми власності, ТЦК та СП, військовими частинами.

Відповідно до п. 9 розділу ІІІ Порядку № 94 виправлення недостовірних відомостей Реєстру, а також включення (не включення) до Реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів, у тому числі осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, здійснюється за результатами розгляду їхньої мотивованої заяви із зазначенням підстав, передбачених законодавством, яка подається до органів ведення Реєстру.

Отримання призовником, військовозобов`язаним та резервістом інформації про своє включення (не включення) до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, здійснюється після особистого звернення та письмового запиту (в якому вказується прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу, яка подає запит) до органу ведення Реєстру або в електронному вигляді через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації. (п. 12 розділу ІІІ Порядку № 94).

Порядок внесення та актуалізація відомостей Реєстру регулюється розділом ІУ цього Порядку, відповідно до якого п. 2 якого актуалізація (внесення змін) відомостей Реєстру здійснюється: в електронному режимі - шляхом інформаційної взаємодії між Реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи; у ручному режимі - шляхом внесення призначеною відповідальною особою за ведення Реєстру відомостей до електронних форм облікових карток призовників, військовозобов`язаних та резервістів, відповідно до нормативно-правових актів з питань ведення військового обліку.

Згідно з п. 3 розділу ІУ Порядку № 94, верифікація персональних та службових даних призовників, військовозобов`язаних та резервістів, що вони надають особисто, з базою даних Реєстру здійснюється призначеними відповідальними особами за ведення Реєстру відповідно до покладених на них обов`язків.

Відповідно до п. 18 розділу ІІ Порядку № 94 призначена відповідальна особа за ведення Реєстру відповідно до покладених на неї обов`язків здійснює:

внесення відомостей до електронних форм облікових карток призовників, військовозобов`язаних та резервістів відповідно до нормативно-правових актів з питань ведення військового обліку, взяття (зняття) на військовий облік з перевіркою відповідності персональних та службових даних призовників, військовозобов`язаних та резервістів з існуючими обліковими даними;

внесення змін до персональних та службових даних призовників, військовозобов`язаних та резервістів на підставі відомостей органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності, ТЦК та СП, військових частин, а також відомостей, що подаються органу ведення Реєстру призовниками, військовозобов`язаними та резервістами;

верифікацію персональних та службових даних призовників, військовозобов`язаних або резервістів, у тому числі осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію;

перегляд та друк облікових документів, звітів та статистичних відомостей Реєстру відповідного ТЦК та СП, Центрального управління СБУ та відповідного регіонального органу СБУ, відповідного підрозділу СЗРУ.

Таким чином, сукупний аналіз положень Порядку № 94 доводить, що відповідальні особи за ведення Реєстру уповноважені на верифікацію персональних та службових даних призовників, військовозобов`язаних або резервістів.

Матеріалами справи підтверджено, що в Єдиному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервісті «Оберіг» станом на 19.05.2024 року була відсутня інформація щодо виключення із військового обліку позивача, про що є відмітка у його військовому квитку.

Суду не надано докази наявності у відповідача (тобто, у ТЦК – прим. ред.) інших альтернативних реєстрів, з яких він міг отримати достовірну інформацію щодо військово-облікових даних стосовно позивача.

Тому, надаючи оцінку таким діям відповідача, виходячи із сукупного аналізу положень Порядку №94, суд доходить висновку, що відповідач правомірно запропонував позивачу з`явитися особисто для внесення даних в єдиний електронний реєстр «Оберіг», надавши оригінали паспорту громадянина України та військово-облікові документи.

Враховуючи вищевикладені встановлені судом обставини, суд доходить висновку, що ТЦК довів правомірність своїх дій, а тому позовні вимоги чоловіка є безпідставними, та такими, що не належать задоволенню.

Автор: Наталя Мамченко

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