В Полтавской области суд наказал мужчину, который отказался от мобилизации

На суде он заявил о том, что у него есть бронь от мобилизации.

Фото: unian.ua

В Полтавской области суд наказал мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде он заявил о том, что «забронирован». Приговор по делу №538/1766/24 вынес Лохвицкий райсуд Полтавской области.

Согласно материалам дела, мужчина работает в должности водителя в одном из обществ. В апреле 2024 года он был признан годным к мобилизации и вручен повесткой, однако житель Полтавщины уклонился от военной службы.

На суде мужчина вину признал. Он заявил, что в настоящее время уже имеет бронь от мобилизации.

Суд учел то, что житель Полтавщины «не судим, официально трудоустроен и сейчас забронирован, по месту работы характеризуется положительно, на учете у врача-нарколога и у врача-психиатра не состоит».

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 1 году и 6 месяцам испытательного срока.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.