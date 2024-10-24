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В Полтавской области суд наказал мужчину, который отказался от мобилизации

19:32, 24 октября 2024
На суде он заявил о том, что у него есть бронь от мобилизации.
В Полтавской области суд наказал мужчину, который отказался от мобилизации
Фото: unian.ua
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В Полтавской области суд наказал мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде он заявил о том, что «забронирован». Приговор по делу №538/1766/24 вынес Лохвицкий райсуд Полтавской области.

Согласно материалам дела, мужчина работает в должности водителя в одном из обществ. В апреле 2024 года он был признан годным к мобилизации и вручен повесткой, однако житель Полтавщины уклонился от военной службы.

На суде мужчина вину признал. Он заявил, что в настоящее время уже имеет бронь от мобилизации.

Суд учел то, что житель Полтавщины «не судим, официально трудоустроен и сейчас забронирован, по месту работы характеризуется положительно, на учете у врача-нарколога и у врача-психиатра не состоит».

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 1 году и 6 месяцам испытательного срока.

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суд мобилизация бронирование

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