В НБУ ответили, сколько банкнот и монет приходится на одного жителя Украины

В наличном обороте на 1 октября находилось 2,6 млрд банкнот на общую сумму 788,7 млрд грн, а также 14,8 млрд монет на сумму 7,6 млрд грн.

Источник фото: НБУ

В Украине в наличном обороте на начало октября находилось 796,5 млрд грн, что на 32,1 млрд грн или на 4,2% больше, чем в начале 2024 года. Тогда в обращении было 764,4 млрд грн. Об этом сообщили в Нацбанке.

На одного жителя Украины 1 октября этого года приходилось: 63 банкноты и 184 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2024 года – 66 и 177 соответственно).

В частности, в НБУ отмечают, что в наличном обороте на 1 октября находилось 2,6 млрд банкнот на общую сумму 788,7 млрд грн, а также 14,8 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,6 млрд грн.

Больше всего в обращении находилось банкнот номиналом 500 грн, монет – номиналом 10 коп. (27,3% и 27,9% от общего количества в обращении соответственно). Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 грн, а монет – номиналом 10 грн (4,5% и 1,7% от общего количества в обращении соответственно).

Как отмечают в Нацбанке, динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста с начала 2024 приходился на банкноты номиналом 1 000 грн и монеты номиналом 10 грн. Их количество в обращении выросло на 33% и 24% по сравнению с началом этого года.

Больше всего уменьшилось в обращении количество банкнот номиналом в 200 грн. Их на 17,6% меньше, чем в начале 2024 года.

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