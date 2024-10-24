Судья Днепровского райсуда Киева уволили в отставку

ВСП уволил в отставку судью Юлию Иванину.

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В четверг, 24 октября, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судьи с должности по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить Иванину Юлию Викторовну с должности судьи Днепровского районного суда города Киева в связи с подачей заявления об отставке.

Ранее сообщалось, что ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении трех судей в местные суды.

Кроме того, Высший совет правосудия оставить без рассмотрения заявление Инны Масло об увольнении с должности судьи.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая в эксклюзивном интервью «Судебно-юридической газете» рассказала о подготовленной Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на период до 2029 года.

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