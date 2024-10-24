ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении трех судей в местные суды

24 октября Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении трех судей на должности в местные суды:
Каретник Юлии Николаевны – на должность судьи Пологовского районного суда Запорожской области;
Кравченко Татьяны Николаевны – на должность судьи Звенигородского районного суда Черкасской области;
Темирова Черкасса Мукаиловича – на должность судьи Середино-Будского районного суда Сумской области.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал указы о назначении судей.
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