ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении трех судей в местные суды

Решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении судей ВСП принял 24 октября.

24 октября Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении трех судей на должности в местные суды:

Каретник Юлии Николаевны – на должность судьи Пологовского районного суда Запорожской области;

Кравченко Татьяны Николаевны – на должность судьи Звенигородского районного суда Черкасской области;

Темирова Черкасса Мукаиловича – на должность судьи Середино-Будского районного суда Сумской области.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал указы о назначении судей.

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