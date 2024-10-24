ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення трьох суддів до місцевих судів

24 жовтня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення трьох суддів на посади до місцевих судів:
Каретник Юлії Миколаївни – на посаду судді Пологівського районного суду Запорізької області;
Кравченко Тетяни Миколаївни – на посаду судді Звенигородського районного суду Черкаської області;
Темірова Черкаса Мукаіловича – на посаду судді Середино-Будського районного суду Сумської області.
Раніше ми писали, що Володимир Зеленський підписав укази про призначення суддів.
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