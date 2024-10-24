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ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення трьох суддів до місцевих судів

11:22, 24 жовтня 2024
Рішення про внесення подань Президентові України про призначення суддів ВРП ухвалила 24 жовтня.
ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення трьох суддів до місцевих судів
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24 жовтня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення трьох суддів на посади до місцевих судів:

Каретник Юлії Миколаївни – на посаду судді Пологівського районного суду Запорізької області;

Кравченко Тетяни Миколаївни – на посаду судді Звенигородського районного суду Черкаської області;

Темірова Черкаса Мукаіловича – на посаду судді Середино-Будського районного суду Сумської області.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський підписав укази про призначення суддів.

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ВРП Володимир Зеленський

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