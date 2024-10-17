Володимир Зеленський підписав укази про призначення суддів

Президент Володимир Зеленський підписав цілу низку указів про призначення суддів.

Президент Володимир Зеленський 16 жовтня підписав цілу низку указів про призначення суддів.

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра в ексклюзивному інтерв’ю Судово-юридичній газеті розповіла про підготовлену Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на період до 2029 року.

Нижче наводимо відповідні укази Президента про призначення суддів.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №728/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ЛІЩИНУ Тараса Петровича;

судді Оратівського районного суду Вінницької області ДЕМЧЕНКО Ірину Володимирівну;

судді Погребищенського районного суду Вінницької області ТІТОВУ Тетяну Леонідівну;

судді Андрушівського районного суду Житомирської області ВОЛКОВА Ігоря Миколайовича;

судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ІВАШКЕВИЧ Оксану Георгіївну;

судді Овруцького районного суду Житомирської області БОКУ Людмилу Олексіївну;

судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ГУНДЯКА Тараса Дмитровича;

судді Таращанського районного суду Київської області НЕВГАДА Олександра Вікторовича;

судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області КОВАЛЕНКО Наталію Анатоліївну;

судді Ленінського районного суду міста Миколаєва РИБІЦЬКУ Катерину Олександрівну;

судді Балтського районного суду Одеської області ВОЛОШИНА Івана Степановича;

судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області КАРАМАНА Костянтина Валерійовича;

судді Котовського міськрайонного суду Одеської області БІЛОУСА Віталія Миколайовича;

судді Комсомольського міського суду Полтавської області МАЛЮК Марину Вікторівну;

судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області ЛОГІНА Євгена Васильовича;

судді Фрунзенського районного суду міста Харкова КОСТІНУ Інну Григорівну;

судді Старосинявського районного суду Хмельницької області ХУДЕНКО Інну Олександрівну;

судді Срібнянського районного суду Чернігівської області НАГОРНУ Наталію Григорівну;

судді Святошинського районного суду міста Києва МОРДВІНОВА Андрія Олександровича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №727/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області СВІТЛИК Оксану Михайлівну;

судді Куйбишевського районного суду Запорізької області ВАЛІГУРСЬКОГО Геннадія Юрійовича;

судді Голопристанського районного суду Херсонської області ДАНИЛЕВСЬКОГО Максима Анатолійовича;

судді Нетішинського міського суду Хмельницької області СОПРОНЮК Оксану Володимирівну.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №726/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Іллінецького районного суду Вінницької області МАРЧУК Валентину Іллівну;

судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ДАХНО Марину Михайлівну;

судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська ГАРКУШУ В’ячеслава Вікторовича;

судді Великомихайлівського районного суду Одеської області СВІЖУ Ольгу Олегівну;

судді Тарутинського районного суду Одеської області КИРИЛЮК Ірину Михайлівну;

судді Чорнухинського районного суду Полтавської області ВАСИЛЮК Тетяну Миколаївну;

судді Комінтернівського районного суду міста Харкова КОЖИХОВУ Ганну Володимирівну.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №725/2024

Про призначення судді

Призначити САВЧУК Юлію Никодимівну на посаду судді Шевченківського районного суду міста Києва.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №724/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Міжгірського районного суду Закарпатської області ГОТРУ Віталія Юрійовича;

судді Сокирянського районного суду Чернівецької області ПРИПХАН Ірину Ігорівну;

судді Ріпкинського районного суду Чернігівської області МАКАРЕВИЧА Ярослава Миколайовича;

судді Деснянського районного суду міста Чернігова КОСЕНКА Олега Дмитровича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №723/2024

Про призначення судді

Призначити ШАНЬШИНУ Марину Валеріївну на посаду судді Краснолиманського міського суду Донецької області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №722/2024

Про призначення судді

Призначити ШЕВЧЕНКО Олену Володимирівну на посаду судді Лисичанського міського суду Луганської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №721/2024

Про призначення судді

Призначити БАБЕНКА Дмитра Анатолійовича на посаду судді Одеського окружного адміністративного суду.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №720/2024

Про призначення судді

Призначити НЕСТЕРЧУК Світлану Сергіївну на посаду судді господарського суду Житомирської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №719/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих господарських судах на посади:

судді господарського суду Запорізької області ФЕДЬКО Олександру Анатоліївну;

судді господарського суду Сумської області КОВТУНА Володимира Миколайовича;

судді господарського суду Чернігівської області СИТНИК Наталію Михайлівну.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №718/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:судді Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ДАНИЛЮК Тетяну Миколаївну;

судді Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області НАУМЕНКО Ярославу Олександрівну;

судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ВАРИБРУСА Вадима Анатолійовича;

судді Олександрівського районного суду Донецької області ШИНКАРЕНКО Аліну Іванівну;

судді Селидівського міського суду Донецької області КОЛІЩУК Зоряну Миколаївну;

судді Баранівського районного суду Житомирської області БЄЛКІНУ Діну Сергіївну;

судді Хотинського районного суду Чернівецької області ГУРАЛЬ Лілію Леонідівну.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №717/2024

Про призначення судді

Призначити ОРЛЕНКО Валентину Іванівну на посаду судді Черкаського окружного адміністративного суду.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №716/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих господарських судах на посади:

судді господарського суду Запорізької області ЛЄСКІНУ Ірину Євгенівну;

судді господарського суду Львівської області БУРГАРТ Тетяну Ігорівну;

суддів господарського суду Одеської області:

ДЕМЧЕНКО Тетяну Ігорівну,

МУСІЄНКО Оксану Олегівну.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №715/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська НЕДОБИТЮК Наталію Володимирівну;

судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ПАЦКО Ольгу Олексіївну;

судді Олевського районного суду Житомирської області НИЖНИКА Григорія Петровича;

судді Баришівського районного суду Київської області ЦИРУЛЕВСЬКУ Марину Володимирівну;

судді Тетіївського районного суду Київської області САМСОНЕНКА Руслана Володимировича;

судді Фастівського міськрайонного суду Київської області АНАПРІЮК Сніжану Петрівну;

судді Кіровоградського районного суду Кіровоградської області ПІДГІРСЬКУ Галину Олегівну;

судді Старосамбірського районного суду Львівської області ІВАСЕНКО Соломію Михайлівну;

судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області ПИСАРЕВА Олександра Юрійовича;

судді Миколаївського районного суду Миколаївської області ЛОГІНУ Олену Олегівну;

судді Ширяївського районного суду Одеської області ГУРЖІЙ Анну Василівну;

судді Лохвицького районного суду Полтавської області КУНЕЦЬ Мирославу Григорівну;

судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області МАКЕЄВА Сергія Вікторовича;

судді Монастириського районного суду Тернопільської області ПАСІЧНИКА Андрія Зіновійовича;

судді Орджонікідзевського районного суду міста Харкова ЗАЙЦЕВУ Марину Сергіївну;

судді Червонозаводського районного суду міста Харкова ІЩЕНКО Олену Василівну;

судді Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОЛІЙНИК Віру Миколаївну;

суддів Смілянського міськрайонного суду Черкаської області:

ВОЛОСОВСЬКОГО Володимира Володимировича,

ОВСІЄНКА Ігоря Володимировича;

судді Придніпровського районного суду міста Черкас ПЕТРЕНКА Олександра Володимировича;

судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ДУДАРЦЯ Дмитра Володимировича;

судді Новозаводського районного суду міста Чернігова ТОПІХУ Романа Миколайовича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №714/2024

Про призначення судд

Призначити СІТНІКОВА Тимура Борисовича на посаду судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №713/2024

Про призначення судді

Призначити ЛЯШКО Ольгу Павлівну на посаду судді Приморського районного суду міста Одеси.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №712/2024

Про призначення судді

Призначити ДУБІНУ Марію Миколаївну на посаду судді Чернігівського окружного адміністративного суду.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №711/2024

Про призначення судді

Призначити ВОВК Оксану Іванівну на посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №710/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Вінницького міського суду Вінницької області ТИШКІВСЬКОГО Сергія Леонідовича;

судді Чечельницького районного суду Вінницької області БАЇК Надію Володимирівну;

судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ЛЮТУЮ Ганну Юріївну;

судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області СТАРТАНОВИЧА Дмитра Володимировича;

судді Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області СЕМЕНЮКА Андрія Степановича;

судді Романівського районного суду Житомирської області ШАКАЛОВА Андрія Вікторовича;

судді Олевського районного суду Житомирської області РУСИНА Миколу Григоровича;

судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області МАРТИНЮКА Василя Івановича;

судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області КОВАЛЮК Оксану Миколаївну;

судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області СОМОК Олену Анатоліївну;

судді Ірпінського міського суду Київської області БІЛОГРУД Олену Олександрівну;

судді Татарбунарського районного суду Одеської області ЛУЦЮКА Вячеслава Олексійовича;

судді Тростянецького районного суду Сумської області ЛЕБЕДЯ Олександра Володимировича;

судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ДАВИДЧУКА Дмитра Павловича;

судді Святошинського районного суду міста Києва ПРОСКУРНЮ Олега Івановича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №709/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Ружинського районного суду Житомирської області ФЕДОРЧУК Ірину Володимирівну;

судді Малиновського районного суду міста Одеси ТИХОНОВУ Олену Анатоліївну;

судді Суворовського районного суду міста Одеси НІКІТІНУ Катерину Олександрівну;

судді Радивилівського районного суду Рівненської області КОНДРАТЮКА Володимира Володимировича;

судді Дзержинського районного суду міста Харкова ПОЛЯКОВА Олександра Володимировича;

судді Кельменецького районного суду Чернівецької області КУДИБУ Зореславу Ігорівну;

судді Шевченківського районного суду міста Чернівців ДУБЕЦЬ Оксану Степанівну;

судді Бахмацького районного суду Чернігівської області СОРОКОЛІТА Євгена Миколайовича;

судді Дарницького районного суду міста Києва МОНІНА Івана Володимировича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №708/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області СІДУНА Владислава Мирославовича;

судді Іванківського районного суду Київської області МОВЧАНА Віталія Віталійовича;

судді Овідіопольського районного суду Одеської області СПІЧАКА Вадима Олексійовича;

судді Татарбунарського районного суду Одеської області ОЛІЙНИКА Кирила Івановича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №707/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області ЛЮБЧИКА Олександра В’ячеславовича;

судді Токмацького районного суду Запорізької області КОВАЛЕНКА Павла Леонідовича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №706/2024

Про призначення судді

Призначити ЧАПАЛУ Геннадія Владиславовича на посаду судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №705/2024

Про призначення судді

Призначити АЛЕКСЄЄВА Олексія Володимировича на посаду судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Автор: Наталя Мамченко

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