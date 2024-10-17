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Володимир Зеленський підписав укази про призначення суддів

14:11, 17 жовтня 2024
Президент Володимир Зеленський підписав цілу низку указів про призначення суддів.
Володимир Зеленський підписав укази про призначення суддів
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Президент Володимир Зеленський 16 жовтня підписав цілу низку указів про призначення суддів.

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра в ексклюзивному інтерв’ю Судово-юридичній газеті розповіла про підготовлену Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на період до 2029 року.

Нижче наводимо відповідні укази Президента про призначення суддів.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №728/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ЛІЩИНУ Тараса Петровича;

судді Оратівського районного суду Вінницької області ДЕМЧЕНКО Ірину Володимирівну;

судді Погребищенського районного суду Вінницької області ТІТОВУ Тетяну Леонідівну;

судді Андрушівського районного суду Житомирської області ВОЛКОВА Ігоря Миколайовича;

судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ІВАШКЕВИЧ Оксану Георгіївну;

судді Овруцького районного суду Житомирської області БОКУ Людмилу Олексіївну;

судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ГУНДЯКА Тараса Дмитровича;

судді Таращанського районного суду Київської області НЕВГАДА Олександра Вікторовича;

судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області КОВАЛЕНКО Наталію Анатоліївну;

судді Ленінського районного суду міста Миколаєва РИБІЦЬКУ Катерину Олександрівну;

судді Балтського районного суду Одеської області ВОЛОШИНА Івана Степановича;

судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області КАРАМАНА Костянтина Валерійовича;

судді Котовського міськрайонного суду Одеської області БІЛОУСА Віталія Миколайовича;

судді Комсомольського міського суду Полтавської області МАЛЮК Марину Вікторівну;

судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області ЛОГІНА Євгена Васильовича;

судді Фрунзенського районного суду міста Харкова КОСТІНУ Інну Григорівну;

судді Старосинявського районного суду Хмельницької області ХУДЕНКО Інну Олександрівну;

судді Срібнянського районного суду Чернігівської області НАГОРНУ Наталію Григорівну;

судді Святошинського районного суду міста Києва МОРДВІНОВА Андрія Олександровича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №727/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області СВІТЛИК Оксану Михайлівну;

судді Куйбишевського районного суду Запорізької області ВАЛІГУРСЬКОГО Геннадія Юрійовича;

судді Голопристанського районного суду Херсонської області ДАНИЛЕВСЬКОГО Максима Анатолійовича;

судді Нетішинського міського суду Хмельницької області СОПРОНЮК Оксану Володимирівну.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №726/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Іллінецького районного суду Вінницької області МАРЧУК Валентину Іллівну;

судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ДАХНО Марину Михайлівну;

судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська ГАРКУШУ В’ячеслава Вікторовича;

судді Великомихайлівського районного суду Одеської області СВІЖУ Ольгу Олегівну;

судді Тарутинського районного суду Одеської області КИРИЛЮК Ірину Михайлівну;

судді Чорнухинського районного суду Полтавської області ВАСИЛЮК Тетяну Миколаївну;

судді Комінтернівського районного суду міста Харкова КОЖИХОВУ Ганну Володимирівну.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №725/2024

Про призначення судді

Призначити САВЧУК Юлію Никодимівну на посаду судді Шевченківського районного суду міста Києва.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №724/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Міжгірського районного суду Закарпатської області ГОТРУ Віталія Юрійовича;

судді Сокирянського районного суду Чернівецької області ПРИПХАН Ірину Ігорівну;

судді Ріпкинського районного суду Чернігівської області МАКАРЕВИЧА Ярослава Миколайовича;

судді Деснянського районного суду міста Чернігова КОСЕНКА Олега Дмитровича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №723/2024

Про призначення судді

Призначити ШАНЬШИНУ Марину Валеріївну на посаду судді Краснолиманського міського суду Донецької області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №722/2024

Про призначення судді

Призначити ШЕВЧЕНКО Олену Володимирівну на посаду судді Лисичанського міського суду Луганської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №721/2024

Про призначення судді

Призначити БАБЕНКА Дмитра Анатолійовича на посаду судді Одеського окружного адміністративного суду.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №720/2024

Про призначення судді

Призначити НЕСТЕРЧУК Світлану Сергіївну на посаду судді господарського суду Житомирської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №719/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих господарських судах на посади:

судді господарського суду Запорізької області ФЕДЬКО Олександру Анатоліївну;

судді господарського суду Сумської області КОВТУНА Володимира Миколайовича;

судді господарського суду Чернігівської області СИТНИК Наталію Михайлівну.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №718/2024

Про призначення суддів

 Призначити у місцевих загальних судах на посади:судді Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ДАНИЛЮК Тетяну Миколаївну;

судді Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області НАУМЕНКО Ярославу Олександрівну;

судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ВАРИБРУСА Вадима Анатолійовича;

судді Олександрівського районного суду Донецької області ШИНКАРЕНКО Аліну Іванівну;

судді Селидівського міського суду Донецької області КОЛІЩУК Зоряну Миколаївну;

судді Баранівського районного суду Житомирської області БЄЛКІНУ Діну Сергіївну;

судді Хотинського районного суду Чернівецької області ГУРАЛЬ Лілію Леонідівну.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №717/2024

Про призначення судді

Призначити ОРЛЕНКО Валентину Іванівну на посаду судді Черкаського окружного адміністративного суду.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №716/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих господарських судах на посади:

судді господарського суду Запорізької області ЛЄСКІНУ Ірину Євгенівну;

судді господарського суду Львівської області БУРГАРТ Тетяну Ігорівну;

суддів господарського суду Одеської області:

ДЕМЧЕНКО Тетяну Ігорівну,

МУСІЄНКО Оксану Олегівну.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №715/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська НЕДОБИТЮК Наталію Володимирівну;

судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ПАЦКО Ольгу Олексіївну;

судді Олевського районного суду Житомирської області НИЖНИКА Григорія Петровича;

судді Баришівського районного суду Київської області ЦИРУЛЕВСЬКУ Марину Володимирівну;

судді Тетіївського районного суду Київської області САМСОНЕНКА Руслана Володимировича;

судді Фастівського міськрайонного суду Київської області АНАПРІЮК Сніжану Петрівну;

судді Кіровоградського районного суду Кіровоградської області ПІДГІРСЬКУ Галину Олегівну;

судді Старосамбірського районного суду Львівської області ІВАСЕНКО Соломію Михайлівну;

судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області ПИСАРЕВА Олександра Юрійовича;

судді Миколаївського районного суду Миколаївської області ЛОГІНУ Олену Олегівну;

судді Ширяївського районного суду Одеської області ГУРЖІЙ Анну Василівну;

судді Лохвицького районного суду Полтавської області КУНЕЦЬ Мирославу Григорівну;

судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області МАКЕЄВА Сергія Вікторовича;

судді Монастириського районного суду Тернопільської області ПАСІЧНИКА Андрія Зіновійовича;

судді Орджонікідзевського районного суду міста Харкова ЗАЙЦЕВУ Марину Сергіївну;

судді Червонозаводського районного суду міста Харкова ІЩЕНКО Олену Василівну;

судді Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОЛІЙНИК Віру Миколаївну;

суддів Смілянського міськрайонного суду Черкаської області:

ВОЛОСОВСЬКОГО Володимира Володимировича,

ОВСІЄНКА Ігоря Володимировича;

судді Придніпровського районного суду міста Черкас ПЕТРЕНКА Олександра Володимировича;

судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ДУДАРЦЯ Дмитра Володимировича;

судді Новозаводського районного суду міста Чернігова ТОПІХУ Романа Миколайовича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №714/2024

Про призначення судд

Призначити СІТНІКОВА Тимура Борисовича на посаду судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №713/2024

Про призначення судді

Призначити ЛЯШКО Ольгу Павлівну на посаду судді Приморського районного суду міста Одеси.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №712/2024

Про призначення судді

Призначити ДУБІНУ Марію Миколаївну на посаду судді Чернігівського окружного адміністративного суду.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №711/2024

Про призначення судді

Призначити ВОВК Оксану Іванівну на посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №710/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Вінницького міського суду Вінницької області ТИШКІВСЬКОГО Сергія Леонідовича;

судді Чечельницького районного суду Вінницької області БАЇК Надію Володимирівну;

судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ЛЮТУЮ Ганну Юріївну;

судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області СТАРТАНОВИЧА Дмитра Володимировича;

судді Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області СЕМЕНЮКА Андрія Степановича;

судді Романівського районного суду Житомирської області ШАКАЛОВА Андрія Вікторовича;

судді Олевського районного суду Житомирської області РУСИНА Миколу Григоровича;

судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області МАРТИНЮКА Василя Івановича;

судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області КОВАЛЮК Оксану Миколаївну;

судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області СОМОК Олену Анатоліївну;

судді Ірпінського міського суду Київської області БІЛОГРУД Олену Олександрівну;

судді Татарбунарського районного суду Одеської області ЛУЦЮКА Вячеслава Олексійовича;

судді Тростянецького районного суду Сумської області ЛЕБЕДЯ Олександра Володимировича;

судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ДАВИДЧУКА Дмитра Павловича;

судді Святошинського районного суду міста Києва ПРОСКУРНЮ Олега Івановича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №709/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Ружинського районного суду Житомирської області ФЕДОРЧУК Ірину Володимирівну;

судді Малиновського районного суду міста Одеси ТИХОНОВУ Олену Анатоліївну;

судді Суворовського районного суду міста Одеси НІКІТІНУ Катерину Олександрівну;

судді Радивилівського районного суду Рівненської області КОНДРАТЮКА Володимира Володимировича;

судді Дзержинського районного суду міста Харкова ПОЛЯКОВА Олександра Володимировича;

судді Кельменецького районного суду Чернівецької області КУДИБУ Зореславу Ігорівну;

судді Шевченківського районного суду міста Чернівців ДУБЕЦЬ Оксану Степанівну;

судді Бахмацького районного суду Чернігівської області СОРОКОЛІТА Євгена Миколайовича;

судді Дарницького районного суду міста Києва МОНІНА Івана Володимировича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №708/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області СІДУНА Владислава Мирославовича;

судді Іванківського районного суду Київської області МОВЧАНА Віталія Віталійовича;

судді Овідіопольського районного суду Одеської області СПІЧАКА Вадима Олексійовича;

судді Татарбунарського районного суду Одеської області ОЛІЙНИКА Кирила Івановича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №707/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області ЛЮБЧИКА Олександра В’ячеславовича;

судді Токмацького районного суду Запорізької області КОВАЛЕНКА Павла Леонідовича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №706/2024

Про призначення судді

Призначити ЧАПАЛУ Геннадія Владиславовича на посаду судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №705/2024

Про призначення судді

Призначити АЛЕКСЄЄВА Олексія Володимировича на посаду судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Автор: Наталя Мамченко

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суддя указ

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