Володимир Зеленський підписав укази про призначення суддів

Президент Володимир Зеленський 16 жовтня підписав цілу низку указів про призначення суддів.
Нагадаємо, заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра в ексклюзивному інтерв’ю Судово-юридичній газеті розповіла про підготовлену Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на період до 2029 року.
Нижче наводимо відповідні укази Президента про призначення суддів.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №728/2024
Про призначення суддів
Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ЛІЩИНУ Тараса Петровича;
судді Оратівського районного суду Вінницької області ДЕМЧЕНКО Ірину Володимирівну;
судді Погребищенського районного суду Вінницької області ТІТОВУ Тетяну Леонідівну;
судді Андрушівського районного суду Житомирської області ВОЛКОВА Ігоря Миколайовича;
судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ІВАШКЕВИЧ Оксану Георгіївну;
судді Овруцького районного суду Житомирської області БОКУ Людмилу Олексіївну;
судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ГУНДЯКА Тараса Дмитровича;
судді Таращанського районного суду Київської області НЕВГАДА Олександра Вікторовича;
судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області КОВАЛЕНКО Наталію Анатоліївну;
судді Ленінського районного суду міста Миколаєва РИБІЦЬКУ Катерину Олександрівну;
судді Балтського районного суду Одеської області ВОЛОШИНА Івана Степановича;
судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області КАРАМАНА Костянтина Валерійовича;
судді Котовського міськрайонного суду Одеської області БІЛОУСА Віталія Миколайовича;
судді Комсомольського міського суду Полтавської області МАЛЮК Марину Вікторівну;
судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області ЛОГІНА Євгена Васильовича;
судді Фрунзенського районного суду міста Харкова КОСТІНУ Інну Григорівну;
судді Старосинявського районного суду Хмельницької області ХУДЕНКО Інну Олександрівну;
судді Срібнянського районного суду Чернігівської області НАГОРНУ Наталію Григорівну;
судді Святошинського районного суду міста Києва МОРДВІНОВА Андрія Олександровича.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №727/2024
Про призначення суддів
Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області СВІТЛИК Оксану Михайлівну;
судді Куйбишевського районного суду Запорізької області ВАЛІГУРСЬКОГО Геннадія Юрійовича;
судді Голопристанського районного суду Херсонської області ДАНИЛЕВСЬКОГО Максима Анатолійовича;
судді Нетішинського міського суду Хмельницької області СОПРОНЮК Оксану Володимирівну.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №726/2024
Про призначення суддів
Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Іллінецького районного суду Вінницької області МАРЧУК Валентину Іллівну;
судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ДАХНО Марину Михайлівну;
судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська ГАРКУШУ В’ячеслава Вікторовича;
судді Великомихайлівського районного суду Одеської області СВІЖУ Ольгу Олегівну;
судді Тарутинського районного суду Одеської області КИРИЛЮК Ірину Михайлівну;
судді Чорнухинського районного суду Полтавської області ВАСИЛЮК Тетяну Миколаївну;
судді Комінтернівського районного суду міста Харкова КОЖИХОВУ Ганну Володимирівну.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №725/2024
Про призначення судді
Призначити САВЧУК Юлію Никодимівну на посаду судді Шевченківського районного суду міста Києва.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №724/2024
Про призначення суддів
Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Міжгірського районного суду Закарпатської області ГОТРУ Віталія Юрійовича;
судді Сокирянського районного суду Чернівецької області ПРИПХАН Ірину Ігорівну;
судді Ріпкинського районного суду Чернігівської області МАКАРЕВИЧА Ярослава Миколайовича;
судді Деснянського районного суду міста Чернігова КОСЕНКА Олега Дмитровича.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №723/2024
Про призначення судді
Призначити ШАНЬШИНУ Марину Валеріївну на посаду судді Краснолиманського міського суду Донецької області.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №722/2024
Про призначення судді
Призначити ШЕВЧЕНКО Олену Володимирівну на посаду судді Лисичанського міського суду Луганської області.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №721/2024
Про призначення судді
Призначити БАБЕНКА Дмитра Анатолійовича на посаду судді Одеського окружного адміністративного суду.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №720/2024
Про призначення судді
Призначити НЕСТЕРЧУК Світлану Сергіївну на посаду судді господарського суду Житомирської області.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №719/2024
Про призначення суддів
Призначити у місцевих господарських судах на посади:
судді господарського суду Запорізької області ФЕДЬКО Олександру Анатоліївну;
судді господарського суду Сумської області КОВТУНА Володимира Миколайовича;
судді господарського суду Чернігівської області СИТНИК Наталію Михайлівну.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №718/2024
Про призначення суддів
Призначити у місцевих загальних судах на посади:судді Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ДАНИЛЮК Тетяну Миколаївну;
судді Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області НАУМЕНКО Ярославу Олександрівну;
судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ВАРИБРУСА Вадима Анатолійовича;
судді Олександрівського районного суду Донецької області ШИНКАРЕНКО Аліну Іванівну;
судді Селидівського міського суду Донецької області КОЛІЩУК Зоряну Миколаївну;
судді Баранівського районного суду Житомирської області БЄЛКІНУ Діну Сергіївну;
судді Хотинського районного суду Чернівецької області ГУРАЛЬ Лілію Леонідівну.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №717/2024
Про призначення судді
Призначити ОРЛЕНКО Валентину Іванівну на посаду судді Черкаського окружного адміністративного суду.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №716/2024
Про призначення суддів
Призначити у місцевих господарських судах на посади:
судді господарського суду Запорізької області ЛЄСКІНУ Ірину Євгенівну;
судді господарського суду Львівської області БУРГАРТ Тетяну Ігорівну;
суддів господарського суду Одеської області:
ДЕМЧЕНКО Тетяну Ігорівну,
МУСІЄНКО Оксану Олегівну.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №715/2024
Про призначення суддів
Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська НЕДОБИТЮК Наталію Володимирівну;
судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ПАЦКО Ольгу Олексіївну;
судді Олевського районного суду Житомирської області НИЖНИКА Григорія Петровича;
судді Баришівського районного суду Київської області ЦИРУЛЕВСЬКУ Марину Володимирівну;
судді Тетіївського районного суду Київської області САМСОНЕНКА Руслана Володимировича;
судді Фастівського міськрайонного суду Київської області АНАПРІЮК Сніжану Петрівну;
судді Кіровоградського районного суду Кіровоградської області ПІДГІРСЬКУ Галину Олегівну;
судді Старосамбірського районного суду Львівської області ІВАСЕНКО Соломію Михайлівну;
судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області ПИСАРЕВА Олександра Юрійовича;
судді Миколаївського районного суду Миколаївської області ЛОГІНУ Олену Олегівну;
судді Ширяївського районного суду Одеської області ГУРЖІЙ Анну Василівну;
судді Лохвицького районного суду Полтавської області КУНЕЦЬ Мирославу Григорівну;
судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області МАКЕЄВА Сергія Вікторовича;
судді Монастириського районного суду Тернопільської області ПАСІЧНИКА Андрія Зіновійовича;
судді Орджонікідзевського районного суду міста Харкова ЗАЙЦЕВУ Марину Сергіївну;
судді Червонозаводського районного суду міста Харкова ІЩЕНКО Олену Василівну;
судді Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОЛІЙНИК Віру Миколаївну;
суддів Смілянського міськрайонного суду Черкаської області:
ВОЛОСОВСЬКОГО Володимира Володимировича,
ОВСІЄНКА Ігоря Володимировича;
судді Придніпровського районного суду міста Черкас ПЕТРЕНКА Олександра Володимировича;
судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ДУДАРЦЯ Дмитра Володимировича;
судді Новозаводського районного суду міста Чернігова ТОПІХУ Романа Миколайовича.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №714/2024
Про призначення судд
Призначити СІТНІКОВА Тимура Борисовича на посаду судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №713/2024
Про призначення судді
Призначити ЛЯШКО Ольгу Павлівну на посаду судді Приморського районного суду міста Одеси.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №712/2024
Про призначення судді
Призначити ДУБІНУ Марію Миколаївну на посаду судді Чернігівського окружного адміністративного суду.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №711/2024
Про призначення судді
Призначити ВОВК Оксану Іванівну на посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №710/2024
Про призначення суддів
Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Вінницького міського суду Вінницької області ТИШКІВСЬКОГО Сергія Леонідовича;
судді Чечельницького районного суду Вінницької області БАЇК Надію Володимирівну;
судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ЛЮТУЮ Ганну Юріївну;
судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області СТАРТАНОВИЧА Дмитра Володимировича;
судді Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області СЕМЕНЮКА Андрія Степановича;
судді Романівського районного суду Житомирської області ШАКАЛОВА Андрія Вікторовича;
судді Олевського районного суду Житомирської області РУСИНА Миколу Григоровича;
судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області МАРТИНЮКА Василя Івановича;
судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області КОВАЛЮК Оксану Миколаївну;
судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області СОМОК Олену Анатоліївну;
судді Ірпінського міського суду Київської області БІЛОГРУД Олену Олександрівну;
судді Татарбунарського районного суду Одеської області ЛУЦЮКА Вячеслава Олексійовича;
судді Тростянецького районного суду Сумської області ЛЕБЕДЯ Олександра Володимировича;
судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ДАВИДЧУКА Дмитра Павловича;
судді Святошинського районного суду міста Києва ПРОСКУРНЮ Олега Івановича.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №709/2024
Про призначення суддів
Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Ружинського районного суду Житомирської області ФЕДОРЧУК Ірину Володимирівну;
судді Малиновського районного суду міста Одеси ТИХОНОВУ Олену Анатоліївну;
судді Суворовського районного суду міста Одеси НІКІТІНУ Катерину Олександрівну;
судді Радивилівського районного суду Рівненської області КОНДРАТЮКА Володимира Володимировича;
судді Дзержинського районного суду міста Харкова ПОЛЯКОВА Олександра Володимировича;
судді Кельменецького районного суду Чернівецької області КУДИБУ Зореславу Ігорівну;
судді Шевченківського районного суду міста Чернівців ДУБЕЦЬ Оксану Степанівну;
судді Бахмацького районного суду Чернігівської області СОРОКОЛІТА Євгена Миколайовича;
судді Дарницького районного суду міста Києва МОНІНА Івана Володимировича.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №708/2024
Про призначення суддів
Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області СІДУНА Владислава Мирославовича;
судді Іванківського районного суду Київської області МОВЧАНА Віталія Віталійовича;
судді Овідіопольського районного суду Одеської області СПІЧАКА Вадима Олексійовича;
судді Татарбунарського районного суду Одеської області ОЛІЙНИКА Кирила Івановича.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №707/2024
Про призначення суддів
Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області ЛЮБЧИКА Олександра В’ячеславовича;
судді Токмацького районного суду Запорізької області КОВАЛЕНКА Павла Леонідовича.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №706/2024
Про призначення судді
Призначити ЧАПАЛУ Геннадія Владиславовича на посаду судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №705/2024
Про призначення судді
Призначити АЛЕКСЄЄВА Олексія Володимировича на посаду судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Автор: Наталя Мамченко
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