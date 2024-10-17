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Коли у небі з'явиться найбільший супермісяць року

18:41, 17 жовтня 2024
Найяскравіший повний Місяць року буде 17 жовтня, потім 20 жовтня і 15 листопада.
Коли у небі з'явиться найбільший супермісяць року
Джерело фото: Hromadske
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У четвер, 17 жовтня, жителі Землі зможуть спостерігати осінній супермісяць, відомий як «Місяць мисливця». Це третій супермісяць 2024 року, який стане найближчим повним Місяцем до нашої планети.

Як повідомляє Live Science, «Місяць мисливця» буде розташований на відстані приблизно 357 364 кілометри від Землі, що робить його найближчим повним Місяцем цього року. За даними Adler Planetarium, через це він виглядатиме приблизно на 30% яскравішим і на 15% більшим, ніж звичайний повний Місяць.

Спостерігати «Місяць мисливця» можна буде з 14:26 (за київським часом). Під час сходу Місяць буде розташований між Сатурном (праворуч) і Юпітером (ліворуч). У неділю, 20 жовтня, він зійде разом з Юпітером.

Назва жовтневого повного Місяця походить з англосаксонських традицій і свідчить про підготовку мисливців до зими. Місяць також називають «Місяцем падаючого листя» та «Кривавим Місяцем», останню з яких не слід плутати з повним місячним затемненням.

Наступний повний Місяць відбудеться 15 листопада. Він відомий як «Місяць Бобра», «Морозний Місяць» або «Місяць, що замерзає» і стане останнім супермісяцем 2024 року.

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