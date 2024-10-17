Когда в небе появится самое большое суперлуние года

Самое яркое полнолуние года будет 17 октября, затем 20 октября и 15 ноября.

Источник фото: Hromadske

В четверг, 17 октября, жители Земли смогут наблюдать осеннее суперлуние, известное как «Луна охотника». Это третье суперлуние 2024 года, которое станет ближайшим полнолунием к нашей планете.

Как сообщает Live Science, «Луна охотника» будет расположена на расстоянии примерно 357 364 километра от Земли, что делает ее ближайшим полнолунием в этом году. По данным Adler Planetarium, из-за этого она будет выглядеть примерно на 30% ярче и на 15% больше, чем обычное полнолуние.

Наблюдать «Луну охотника» можно будет с 14:26 (по киевскому времени). Во время восхода Луна будет расположена между Сатурном (справа) и Юпитером (слева). В воскресенье, 20 октября, она взойдет вместе с Юпитером.

Название октябрьского полнолуния происходит из англосаксонских традиций и свидетельствует о подготовке охотников к зиме. Луну также называют «Луной падающих листьев» и «Кровавой Луной», последнюю из которых не следует путать с полным лунным затмением.

Следующее полнолуние состоится 15 ноября. Она известна как «Луна Бобра», «Морозная Луна» или «Замерзающая Луна» и станет последним суперлунием 2024 года.

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