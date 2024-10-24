В Україні стартувала вакцинація від грипу в аптеках — першим став Київ

Перша аптека в Україні отримала дозвіл на проведення імунізації від грипу безпосередньо в аптечному пункті.

В Україні перша аптека отримала дозвіл на проведення вакцинації від грипу безпосередньо в аптечному пункті. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Ініціатива стартувала в Києві, де відсьогодні кожен повнолітній українець має змогу зробити щеплення проти грипу безпосередньо в аптеці», - розповіли в МОЗ.

У відомстві очікують, що ініціативу підтримають самі заклади, щоб масштабувати кампанію. Проводити вакцинацію матимуть право лише ті аптеки, які отримали ліцензію МОЗ, мають необхідне обладнання, окреме приміщення для медичних маніпуляцій та зону очікування.

Вакцинуватимуть людей лише спеціально навчені цьому фармацевти.

«Досвід інших країн демонструє, що доступ до вакцинації в аптеках підвищує загальний рівень охоплення щепленнями, позитивно впливаючи на громадське здоров’я та, відповідно, зменшує навантаження на медичну систему, що особливо актуально в умовах війни», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Як зробити щеплення проти грипу в аптеці:

отримати рецепт на вакцину у сімейного лікаря (це можна зробити дистанційно);

звернутися в аптеку, що отримала ліцензію на проведення вакцинації;

придбати вакцину в аптечному пункті;

заповнити згоду на проведення імунізації;

після процедури зачекати 30 хвилин та отримати довідку;

надати її своєму сімейному лікарю.

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