В Украине стартовала вакцинация от гриппа в аптеках — первым стал Киев

В Украине первая аптека получила разрешение на проведение вакцинации от гриппа прямо в аптечном пункте. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
«Инициатива стартовала в Киеве, где с сегодняшнего дня каждый совершеннолетний украинец имеет возможность привиться против гриппа непосредственно в аптеке», - рассказали в Минздраве.
В ведомстве ожидают, что инициативу поддержат сами заведения, чтобы масштабировать кампанию. Проводить вакцинацию будут право только те аптеки, которые получили лицензию Минздрава, имеют необходимое оборудование, отдельное помещение для медицинских манипуляций и зону ожидания.
Вакцинировать людей будут только специально обученные этому фармацевты.
«Опыт других стран демонстрирует, что доступ к вакцинации в аптеках повышает общий уровень охвата прививками, положительно влияя на общественное здоровье и, соответственно, уменьшает нагрузку на медицинскую систему, что особенно актуально в условиях войны», - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Как сделать прививку против гриппа в аптеке:
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