В Украине стартовала вакцинация от гриппа в аптеках — первым стал Киев

Первая аптека в Украине получила разрешение на проведение иммунизации от гриппа прямо в аптечном пункте.

В Украине первая аптека получила разрешение на проведение вакцинации от гриппа прямо в аптечном пункте. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«Инициатива стартовала в Киеве, где с сегодняшнего дня каждый совершеннолетний украинец имеет возможность привиться против гриппа непосредственно в аптеке», - рассказали в Минздраве.

В ведомстве ожидают, что инициативу поддержат сами заведения, чтобы масштабировать кампанию. Проводить вакцинацию будут право только те аптеки, которые получили лицензию Минздрава, имеют необходимое оборудование, отдельное помещение для медицинских манипуляций и зону ожидания.

Вакцинировать людей будут только специально обученные этому фармацевты.

«Опыт других стран демонстрирует, что доступ к вакцинации в аптеках повышает общий уровень охвата прививками, положительно влияя на общественное здоровье и, соответственно, уменьшает нагрузку на медицинскую систему, что особенно актуально в условиях войны», - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как сделать прививку против гриппа в аптеке:

получить рецепт на вакцину у семейного врача (это можно сделать дистанционно);

обратиться в аптеку, получившую лицензию на проведение вакцинации;

приобрести вакцину в аптечном пункте;

заполнить согласие на проведение иммунизации;

после процедуры подождать 30 минут и получить справку;

предоставить ее своему семейному врачу.

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