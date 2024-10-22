Высший совет правосудия оставить без рассмотрения заявление Инны Масло об увольнении с должности судьи

Также ВСП уволил в отставку трех судей.

Высший совет правосудия 22 октября рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

Так, как пишут в ВСП, Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке трех судей. В то же время, заявление Масло Инны Валентиновны об увольнении с должности судьи Высшего административного суда Украины в отставку Высший совет правосудия решил оставить без рассмотрения.

В отставку уволено:

Дегтяреву Ольгу Викторовну – от должности судьи Окружного административного суда города Киева;

Остропольца Евгения Романовича – с должности судьи Дергачевского районного суда Харьковской области;

Собка Василия Марьяновича – с должности судьи Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Ранее стало известно, что Высший Совет правосудия уволил судью Высшего административного суда Украины Инну Масло. Как сообщили в ВСП, судью уволили за совершение существенного дисциплинарного проступка.

«10 октября 2024 года Высший совет правосудия решил уволить судью Высшего административного суда Украины Инну Масло на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины», - отметили там.

«Судебно-юридическая газета» сообщала, что судью Высшего административного суда Украины Инну Масло временно отстранено от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП.

Как сообщили в Высшем совете правосудия, решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 9 сентября.

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