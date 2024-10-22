Практика судов
  1. Суд инфо

Высший совет правосудия оставить без рассмотрения заявление Инны Масло об увольнении с должности судьи

13:39, 22 октября 2024
Также ВСП уволил в отставку трех судей.
Высший совет правосудия оставить без рассмотрения заявление Инны Масло об увольнении с должности судьи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 22 октября рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

Так, как пишут в ВСП, Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке трех судей. В то же время, заявление Масло Инны Валентиновны об увольнении с должности судьи Высшего административного суда Украины в отставку Высший совет правосудия решил оставить без рассмотрения.

В отставку уволено:

Дегтяреву Ольгу Викторовну – от должности судьи Окружного административного суда города Киева;

Остропольца Евгения Романовича – с должности судьи Дергачевского районного суда Харьковской области;

Собка Василия Марьяновича – с должности судьи Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Ранее стало известно, что Высший Совет правосудия уволил судью Высшего административного суда Украины Инну Масло. Как сообщили в ВСП, судью уволили за совершение существенного дисциплинарного проступка.

«10 октября 2024 года Высший совет правосудия решил уволить судью Высшего административного суда Украины Инну Масло на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины», - отметили там.

«Судебно-юридическая газета» сообщала, что судью Высшего административного суда Украины Инну Масло временно отстранено от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП.

Как сообщили в Высшем совете правосудия, решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 9 сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

 

судья увольнение заявление об отставке ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная судебная администрация окончательно проиграла судебный процесс против Совета судей Украины

Верховный Суд указал, что Совет судей не превышал своих полномочий и имел право на обращение с заявлением о действиях или бездействии ГСА.

Военные командиры будут отвечать за определенные военные преступления подчиненных – подписан закон

Подписан закон, согласно которому военный командир подлежит уголовной ответственности за любое преступление, предусмотренное статьями 437-439, 442, 442-1 УК, совершенное подчиненным.

Украина получит средства от ЕС под конкретные политические условия, которые будут установлены в Меморандуме – еврокомиссар Дидье Рейндерс

Подобно нашим предварительным операциям, этот макрофинансовый заем будет связан с выполнением политических предварительных условий и конкретных политических условий, которые будут установлены в рамках Меморандума о взаимопонимании с Украиной – европейский комиссар по вопросам юстиции.

ТЦК отказало в отсрочке военнослужащему, уволенному со службы по основанию содержания трех несовершеннолетних детей – что решил суд

Военнослужащий был ранее уволен со службы в запас по причине наличия у него на содержании троих детей и имел соответствующую запись в военном билете, но ТЦК отказал ему в предоставлении отсрочки, так как эти данные не перенесли в реестр «Оберег».

УПК не дает суду полномочий до вынесения приговора оценивать решение следователя и прокурора, поскольку это выходит за пределы компетенции суда на стадии подготовительного заседания – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что суд первой инстанции пришел к преждевременному выводу о закрытии уголовного производства в связи с истечением срока досудебного расследования, поскольку такое решение требует исследования доказательств, что стадией подготовительного судебного заседания не предусмотрено.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси